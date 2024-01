"Viabilità polo scolastico, un errore del passato"

"La sperimentazione – afferma il Sindaco – è frutto del lavoro di un gruppo di ragazzi, che si sono messi a disposizione e ringraziamo, e contiene anche soluzioni brillanti. Valuteremo i risultati e, se andassero nella giusta direzione, li recepiremo, diversamente faremo un passo indietro". Così il sindaco di Sassuolo in merito alle nuove misure che verranno poste in essere, a partire da lunedi, presso il polo scolastico per attenuare l’annoso problema della viabilità attorno al plesso scolastico.

Il ‘piano’ prevede che i veicoli diretti ai due istituti scolastici non potranno accedere a via Falcone e Borsellino, potendo dunque arrivare fino alla rotatoria presente alla fine di via Nievo. Saranno accessibili i tre parcheggi (piscine, Palapaganelli e palestra) cui i veicoli dei genitori saranno indirizzati per scaricare e caricare gli studenti, evitando la sosta lungo il tratto di via Nievo, che rimane appannaggio solo degli autobus, le cui fermate vengono spostate davanti all’ingresso del ‘Volta’. Viene, in questo modo, recepito un progetto elaborato dagli studenti del corso di "Logistica e Trasporti" dell’istituto Volta e che coinvolge la Polizia Locale di Sassuolo, ma anche le associazioni (ANC, ANPS, ANFI e GGEV (Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie) che proprio qualche giorno fa hanno sottoscritto con il comando della PL una convenzione che li ‘arruola’ alla causa. La ‘causa’, appunto, è attenuare problemi di traffico attenzionati da tempo, ma mai del tutto risolti, e destinati ad acutizzarsi a settembre, quando circa 33 classi del Liceo Formiggini si trasferiranno dall’attuale sede di via Bologna alla nuova di via Falcone e Borsellino in corso di realizzazione. "Il problema è noto a tutti ed è frutto di un errore compiuto nel passato: prima di realizzare un complesso scolastico tanto imponente sarebbe stato necessario dotarlo di una viabilità idonea. Mi sono sempre battuto per il finanziamento di una nuova viabilità che preveda un’entrata ed un’uscita aggiuntiva", aggiunge Menani che spiega come "stiamo cercando in tutti i modi di metterci una toppa ma la soluzione definitiva avverrà solamente quando verrà finanziata e realizzata una nuova viabilità". Nel frattempo, via alla sperimentazione – che finirà il prossimo 11 febbraio – in attesa di ulteriori migliorie che in estate verranno apportate in zona a fine anno scolastico, come un cordolo di protezione per la pista ciclabile e una corsia preferenziale per gli autobus in uscita, in modo da farli arrivare puntuali alle coincidenze che smistano gli studenti in tutte le direzioni.

