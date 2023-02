Viabilità, Sandrone picchia duro "È il caos: meno film e più cantieri"

Sandrone: Mudnes ed Modna e delle zone circumperiferiche, Zemian del centro storico e di quartér ded zà e ded là a la via Emilia, marìi e mujeri, coppie di fatto e famiglie arcobaleno, furastér capitèe chè in dla zitèe di Dócca, ed Ciro Menotti, e anch ed Sandroun Paviroun dal Bosch ed Sàtta e la sóo famja, av salutàm tótt quant in màssa. (...) Dounca , in ‘sti ultem més a sun gnùu in zitèe dóo volt e po’ a g’ho dèe a mócc perché an saviva mai dove pugièr la caròza. I m’han po’ spieghèe ch’l’éra per via chi eren adrée a girer un film e per feregh post i han ingabièe al ceinter ed Modna con tótti del stréssi bianchi e ràssi ch’an se psiva parcheggier da nisónna pert. Pulonia: L’è vera, agh sun andeda anca mè in fila, come tant Mudnes, per fèr la cumpèrsa: quand al regèsta al m’ha vést l’ha détt che assomigliavo a Elisabet Teilor, propria acsè: l’Elisabet Teilor della Padania. Comunque, mè a capéss che per i Mudnes al sia stèe un sacrifézzi mo vliv màtter ’il ritorno d’immagine’, cuma dis al noster sendegh! Oh, an n’è menga un lavor da tótt aver in dla propria...