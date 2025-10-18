Viabilità, si accendono tre nuovi photored

La loro installazione era stata annunciata a primavera e da domani notte, sulla rete stradale cittadina, si accenderanno, per ora in via sperimentale, tre nuovi photored. Che vanno ad aggiungersi ai due entrati in funzione due anni fa, collocati uno su via Palestro in direzione nord, un altro lungo la Circonvallazione, all’intersezione don via Rometta, in direzione del polo scolastico.

I nuovi dispositivi, che al pari di quelli già istallati controllano i passaggi col rosso punendo le infrazioni, rafforzeranno la vigilanza su entrambi gli incroci: uno verrà infatti installato in prossimità del sottopasso dell’Ancora, ma in direzione nord, l’altro sulla circonvallazione, sempre all’intersezione con via Rometta, ma in direzione ospedale. Il terzo sorveglierà invece l’incrocio tra via Ancora e via Emilia Romagna, alla periferia settentrionale della città.

Gli occhi elettronici si accenderanno alla mezzanotte di domani, ma solo per dar corso ad una fase di sperimentazione nel corso della quale non verranno sanzionate le infrazioni rilevate mentre dal 4 novembre prossimo si fa sul serio, e chi contravviene all’obbligo di fermarsi col rosso verrà sanzionato.

L’adozione dei tre nuovi dispositivi intensifica il controllo e la repressione di comportamenti di guida a rischio, al fine di tutelare la sicurezza stradale, l’utenza più ‘debole’ e ridurre, al contempo, il numero dei sinistri, e non è un caso che siano stati collocati su incroci particolarmente trafficati e la cui pericolosità è ben nota. Basterà dire che i primi due dispositivi, nel loro primo anno di attività, ‘registrarono la bellezza di quasi 2300 infrazioni.

"Il passaggio con semaforo rosso rappresenta una delle principali cause di incidenti gravi, tanto quanto l’eccesso di velocità, ed è indispensabile – ha affermato il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - realizzare deterrenti in grado di diminuire il rischio.

Dopo i primi photored installati nel 2023 - prosegue il primo cittadino- abbiamo deciso di incrementare il servizio con tre nuove apparecchiature che vanno a coprire i tratti più pericolosi e le zone in cui questo tipo di infrazione è più frequente e, visti i buoni risultati andremo a potenziare i luoghi già attivi con un controllo nelle altre direzioni di marcia".

Prevenzione, tutela e repressione: i nuovi ‘occhi elettronici’, conclude il sindaco, "non avranno solamente il compito di sanzionare chi, mettendo a rischio l’incolumità sua e quella degli altri, non rispetta le regole ma, soprattutto, di deterrenza".

