Viabilità, si torna a cambiare: "Presto senso unico a fasce orarie"

A un mese e mezzo dalla tanto discussa modifica alla viabilità nella zona delle scuole di Pavullo, l’amministrazione è allo studio di una soluzione automatizzata per limitare il senso unico in direzione di Miceno alle sole fasce orarie di ingresso e di uscita dalle scuole. L’annuncio è arrivato nel corso della giornata ieri, assieme al chiarimento che durante le vacanze natalizie - da domani a domenica 7 gennaio compresi - la circolazione su via Matteotti tornerà a doppio senso di marcia. Tuttavia, questa soluzione sarà solo temporanea perché, in vista della riapertura delle scuole nel nuovo anno, l’amministrazione - d’accordo con tutti gli attori coinvolti (Provincia, Seta, Polizia Locale e Associazioni di Categoria) - conta di "poter realizzare tra gennaio e febbraio un nuovo sistema di gestione del traffico che possa consentire di regolare il passaggio da senso unico a doppio senso in funzione del calendario scolastico, così da garantire la libera circolazione in doppio senso di marcia quando le scuole sono chiuse".

L’obiettivo è dunque duplice: da un lato, limitare i picchi di traffico specialmente al sabato, diventato un vero incubo (con oltre 30 minuti di percorrenza di via Marchiani) per gli automobilisti che devono attraversare Pavullo in direzione Sud; dall’altro - spiega il sindaco Davide Venturelli - "questa nuova viabilità è legata ad accordi con la Provincia per garantire la sicurezza di tutti gli studenti e dei pedoni. In ogni caso - specifica Venturelli - la modifica della viabilità è temporanea e non definitiva, in quanto legata alla presenza di diversi cantieri concentrati nella zona delle scuole". Critiche arrivano però dalla minoranza: "Ormai credo che sulla gestione tragicomica della viabilità in via Matteotti i pavullesi abbiano capito quanto si sia dimostrata inadeguata questa Amministrazione - attacca Daniele Iseppi di FdI -. Prima crea disagi, poi tenta di incolpare la Provincia per una modifica su una strada comunale".

r.p.