Viabilità, Vignola valuta la ’città 30’. Assemblee e questionari ai cittadini

Cosa ne pensano i vignolesi delle "zone 30" istituite dall’amministrazione comunale, ovvero di quelle vie in cui, da qualche settimana, vige l’obbligo di circolare a non più di 30 chilometri orari? Questi sono giorni utili per esprimere la propria opinione sul progetto che, è importante precisarlo, è ancora in fase sperimentale, ma con l’idea, appunto, di rendere l’iniziativa strutturale e definitiva anche per il prossimo futuro.

A darne notizia è lo stesso Comune di Vignola, che spiega: "Tutti i test previsti dall’Amministrazione comunale sono ormai avviati, sia quelli sulle strade scolastiche (via XXV Aprile, via Di Vittorio, via Resistenza e via Fratelli Cervi) sia quelli sulle zone 30 (’zona A’ di via Resistenza e ’zona B’ a Brodano, nei pressi delle scuole, ndr). La sperimentazione sulle zone 30 si concluderà il 3 dicembre. E’ tempo, quindi, di cominciare a raccogliere opinioni e impressioni dei cittadini e di coloro che per ragioni di lavoro, studio o turismo hanno attraversato le zone test. In ciascuna delle due aree – proseguono dal Comune – è già stato organizzato un incontro informativo prima dell’inizio del test. Ne verrà organizzato ora uno a test concluso: martedì 5 dicembre per l’Area A (Auditorium Paradisi via Resistenza, ore 20.30) e mercoledì 6 dicembre per l’Area B (sede degli Alpini, in via Ungaretti, ore 20.30). E’ stato inoltre realizzato uno specifico questionario rivolto ai cittadini: dal 18 novembre al 19 gennaio è possibile compilare il questionario online dal sito del Comune di Vignola. In occasione del mercato cittadino, giovedì 23 novembre e giovedì 7 dicembre (dalle 9.30 alle 12.30), presso un banchetto dedicato allestito in Corso Italia, sarà possibile compilare il questionario anche in formato cartaceo. Si potrà, inoltre, compilare il questionario cartaceo anche martedì 5 dicembre, dalle 10 alle 17, presso un banchetto allestito vicino al supermercato Conad di via Resistenza e mercoledì 6 dicembre, dalle 10 alle 17, presso un banchetto allestito vicino al supermercato Conad Marco Polo di Brodano. La compilazione richiede pochi minuti. Le informazioni raccolte attraverso il questionario saranno elaborate in forma aggregata e anonima e aiuteranno l’Amministrazione comunale a ’dare corpo’ alla futura Città 30".

Per ulteriori informazioni sul progetto si può scrivere una mail : partecipazione@comune.vignola.mo.it.

Marco Pederzoli