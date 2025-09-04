Viadotto, attesa la terza fase dei lavori

Passato il boom del turismo estivo nel Frignano l’interrogativo di questi giorni riguarda la ripresa dei lavori per la sistemazione definitiva del viadotto lungo il rio Torto, in località di Serramazzoni, lungo la Statale 12 – Nuova Estense. Date ufficiali non sono state ancora formulate. Il viadotto, di cui era stata sostituita la campata centrale di 35 metri con una struttura in bailey, dallo scorso maggio è stato transitabile a tutti mezzi di portata inferiore a 44 tonnellate. E questo ha consentito di non impattare sulle attività economiche e sul turismo. Ora però, resta da portare a compimento la terza fase dei lavori che prevede la installazione del nuovo impalcato, le cui attività dovranno essere eseguite in totale assenza di traffico e che – si stima –avranno una durata di 40 giorni. Si erano rincorse voci che la prossima chiusura sarebbe stata il 22 settembre. Ma da Anas non arrivano conferme. "In merito alla terza fase dei lavori da eseguire lungo il ponte sul rio Torto, al km 146,653 della strada statale 12 dell’Abetone del Brennero – dicono da Anas – sono in corso le interlocuzioni con le istituzioni e gli enti territoriali competenti. Entro la metà di settembre si terrà una riunione, in Prefettura, con tutti gli enti interessati, nel corso della quale verranno condivise e definite le tempistiche e le modalità di gestione del cantiere". Nei giorni scorsi la convocazione del tavolo istituzionale era stato sollecitato, anche, dal sindaco di Pavullo Davide Venturelli per fare il punto della situazione. "Comprendiamo che difficilmente sarà il 22 settembre – commenta Venturelli –, ma ringraziamo la Provincia di Modena per i lavori che sta eseguendo sulla viabilità alternativa. E con l’occasione contiamo di avere anche la conferma dell’avvio dei lavori, contestualmente alla chiusura del ponte, per la rotonda al bivio di Serramazzoni, in località Madonna dei Baldaccini, altra opera molto attesa".

Alberto Greco