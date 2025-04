Viadotto Rio Torto, la campata centrale sarà demolita con esplosivo il 5 aprile

Modena, 2 aprile 2025 – Il 5 aprile alle 7 della mattina la campata centrale del viadotto Rio Torto a Serramazzoni sarà demolita con micro cariche esplosive, nell’ambito dei lavori di manutenzione della struttura, chiusa al traffico dallo scorso 28 febbraio. Ad ufficializzare l’intervento è la prefettura di Modena in una nota che segue il Comitato operativo per la viabilità che proprio in prefettura a Modena si è tenuto ed ha avuto appunto come oggetto i lavori sul viadotto. “La demolizione della campata centrale del viadotto – spiega la prefettura - rientra nella prima fase di un importante piano di lavori che sarà attuato in più cantierizzazioni, come concordato nei precedenti incontri. Per consentire la riapertura parziale in più fasi al traffico, si procederà a sostituire la campata centrale demolita con un ponte di tipo bailey e, successivamente verrà realizzata la nuova campata in acciaio che consentirà la riapertura definitiva al traffico della statale”. Entro la fine di maggio, continua la prefettura, Anas aprirà al traffico la carreggiata e la statale 12 sarà percorribile, anche ai mezzi pesanti con peso massimo pari alle 44 tonnellate, in entrambe le direzioni di marcia. La terza e ultima fase dei lavori “prevede infine – conclude la prefettura di Modena - la realizzazione del nuovo impalcato, le cui attività dovranno essere eseguite in totale assenza di traffico con una durata complessiva stimata di 40 giorni, la cui programmazione ed esecuzione sarà definitiva successivamente”.