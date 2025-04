Viadotto sul Rio Torto. Sabato la demolizione

Il ponte sul Rio Torto lungo la Nuova Estense all’altezza di Serramazzoni verrà demolito sabato. L’esplosione delle microcariche che la ditta Nitrex di Lonato del Garda, incaricata dell’abbattimento del manufatto, collocherà lungo i 35 metri della campata centrale, avverrà intorno alle 7. La data è stata definita dell’incontro che si è tenuto in Prefettura per definire le ultime azioni sinergiche da intraprendere.

"Il cronoprogramma – ha commentato Lorenzo Checchi, presidente della Unione Comuni del Frignano – dovrebbe essere rispettato".

La demolizione di sabato costituisce la prima fase di un importante piano di lavori che sarà attuato in più cantierizzazioni. Subito dopo l’abbattimento della campata centrale si procederà a sostituirla con un ponte di tipo bailey. Contestualmente verrà realizzata la nuova campata in acciaio per consentire la riapertura definitiva al traffico della Statale in entrambi i sensi di marcia. La realizzazione del ponte bailey consentirà, a partire da fine aprile, di riaprire parzialmente al traffico il ponte, con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Successivamente, terminata la seconda fase di interventi, la cui conclusione è prevista entro la fine di maggio, Anas aprirà al traffico la carreggiata e la Statale 12 risulterà percorribile – anche ai mezzi pesanti con peso massimo pari alle 44 tonnellate – in entrambe le direzioni di marcia. La terza e ultima fase dei lavori prevede, infine, la realizzazione del nuovo impalcato, le cui attività dovranno essere eseguite in totale assenza di traffico con una durata complessiva stimata di 40 giorni, la cui esecuzione avverrà entro fine ottobre. "E’ un tempo lungo – ha detto il sindaco di Maranello Luigi Zironi. Ci saranno dei disagi, ma stiamo cercando comunque di contenerli. Noi su Maranello abbiamo il traffico dei camion in discesa e su Serramazzoni quello in salita, quindi non vediamo l’ora di poter contare di nuovo sulla Estense".

Alberto Greco