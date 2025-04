Viadotto sul Rio Torto. Tre esplosioni ravvicinate per demolire la campata: "Intervento necessario"

Un paio di minuti dopo le 7 tre esplosioni in sequenza ravvicinata hanno demolito la campata centrale del viadotto Rio Torto, sulla Nuova Estense. A premere il pulsante detonatore è stata Simona Ferrari, sindaca di Serramazzoni, coordinata dai tecnici dell’azienda specializzata Nitrex. Una squadra di tecnici di Anas, Provincia, Comune, insieme alla Prefettura, alle forze dell’ordine , ai vigili del fuoco e al Genio Militare ha portato a termine con successo un’operazione delicata. In pochi secondi la sezione centrale del ponte si è sbriciolata sotto i colpi di cariche esplosive controllate, cadendo con un volo di 53 metri nell’alveo del canale Rio Torto. L’area è stata isolata dalle 6 del mattino, chiuse diverse strade della zona mentre non è stata necessaria l’evacuazione delle abitazioni all’interno del perimetro interessato anche se i residenti sono stati invitati a non uscire da casa fino al termine delle operazioni. Nel frattempo già alle prime luci dell’alba gruppi di curiosi armati di binocolo e cellulari sono arrivati alla spicciolata da ogni parte della provincia per godersi lo "spettacolo" da punti strategici, soprattutto lungo via per Marano, la strada che dalla Estense porta a Serramazzoni, rimasta aperta. Famiglie, gruppi di amici, giovani, anziani non hanno voluto perdersi lo show, appostandosi lungo il ciglio della strada o su pendii che guardano direttamente sul ponte. Tra il pubblico Fabio Bozzulini insieme al figlio Luca, arrivati da Paganine quando era ancora buio. "E’ stata un’esperienza interessante – dice – è un evento che non capita tutti i giorni di vedere; naturalmente speriamo non ce ne sia bisogno ancora". "Credo che la manutenzione di strutture come queste sia fondamentale, visto anche i recenti avvenimenti", le parole del figlio Luca. Filippo Quattrini ha fatto poca strada. Vive infatti a Serramazzoni, il comune che più sta subendo i disagi per la chiusura del ponte poiché deve assorbire tutto il traffico tra Pavullo e Modena, soprattutto camion che vanno e vengono dal distretto ceramico di Sant’Antonio costretti ad attraversare le strette vie del paese. "E’ stata una bella esperienza vedere il brillamento del ponte – ha detto – ma soprattutto per noi di Serra é il primo passo verso un ritorno alla viabilità normale perché ora c’è un gran traffico nel centro del paese" . Nicola Ferretti ha voluto portare i suoi due bambini piccoli per assistere allo "spettacolo" dell’esplosione del ponte e dei tre non si sa chi sia il più entusiasta . "Abitiamo qui in zona – ha spiegato – era un intervento necessario e da quel che dicono i tempi per la realizzazione del nuovo ponte saranno abbastanza celeri".

La road map, come è noto c’è . Il brillamento della navata centrale, quella che aveva evidenziato problematiche strutturali, è il primo passo verso la ricostruzione del ponte. Il progetto, cominciato il 28 febbraio scorso con la chiusura del tratto stradale e proseguito con un susseguirsi di vertici in Prefettura, prevede diverse fasi. Entro la fine di aprile la campata centrale verrà sostituita con un ponte temporaneo Bailey che permetterà la riapertura parziale del traffico con transito a senso unico alternato regolato da semaforo. Poi entro maggio verrà realizzata la nuova campata in acciaio che consentirà la riapertura al traffico della Statale 12. Infine l’ultima fase quando sarà realizzato il nuovo impalcato in acciao. Sarà però necessario chiudere ancora il traffico per circa 40 giorni in date ancora da definire. La conclusione definitiva dei lavori è prevista entro ottobre. Intanto la missione numero 1 è stata portata a termine.