"Viadotto sull’Estense. I tempi vanno rispettati"

Per la Nuova Estense dopo il vertice del Comitato Operativo per la Viabilità è iniziata una sorta di "day after". I tempi per la riapertura definitiva al transito sul viadotto Rio Torto non saranno brevi e si dovrà arrivare all’autunno: sarà da sostituire la campata centrale del ponte. Fortunatamente nelle tre fasi di ricostruzione previste da Anas per la parte "malata" del ponte da fine aprile si potrà transitare per un mese a una carreggiata e, quindi, a due carreggiate grazie ad un ponte in "bailey". Poi ci saranno 40 giorni di chiusura totale, prima della riapertura definitiva.

"Ritengo molto positivo l’esito dell’incontro, vista l’entità del danno - commenta Davide Venturelli, sindaco Pavullo -. Davamo tutti per scontati tempistiche lunghe, ma la soluzione prospettata attraverso l’utilizzo del ponte Bailey è di gran sollievo per tutta l’economia della montagna, dal turismo a tutto il settore produttivo. Tutte le aziende hanno dimostrato un grandissimo senso di responsabilità, riorganizzando la logistica e l’utilizzo dei vettori, anche a loro va il nostro ringraziamento per questo grande lavoro di squadra".

Resta il nodo interventi sulla viabilità alternativa, per i quali la Provincia avanzerà proposte formali, anche perché bisognerà tenere conto sia dei cantieri di manutenzione già programmati sia di interventi straordinari di rinforzo.

"Avremo davanti mesi difficili, - avvertono i parlamentari Pd Stefano Vaccari, Maria Cecilia Guerra e Enza Rando - nei quali sarà fondamentale proseguire l’attività sinergica tra istituzioni e privati per ridurre al minimo i disagi dovuti a una viabilità dell’Appennino completamente stravolta. Come Pd continueremo a presidiare e vigilare sul problema, mantenendo sempre alta l’attenzione in tutte le sedi istituzionali, richiamando se necessario il ministero e l’Anas alle proprie responsabilità".

"Noi come Unione Comuni del Frignano – dice il suo presidente, Lorenzo Checchi, anche sindaco di Riolunato – siamo ovviamente preoccupati che le tempistiche siano rispettate, in quanto sia dal punto di vista turistico sia per le nostre aziende di Pavullo e dell’Alto Frignano i disagi ci sono e ci saranno, perché la viabilità è abbastanza compromessa per la tipologia di strade che abbiamo. Tuttavia il problema c’è stato; il problema va gestito e va risolto".

Alberto Greco