Viadotto sull’Estense, ultimo mese di disagi

Mentre procedono come da programma i lavori al viadotto del Rio Torto, Fratelli d’Italia Pavullo lancia un’urgente richiesta per aumentare la sicurezza sulle strade alternative. La posa della nuova campata in acciaio conferma intanto la possibilità che tra un mese si possa avere la riapertura definitiva al transito della Nuova Estense tra Pavullo e Serramazzoni. Anas conferma quindi che l’apertura al traffico avrà luogo alla prevista data del 29 novembre. E se le condizioni meteo saranno favorevoli, potrebbe esservi un anticipo, tutti consci dei grossi disagi che sta vivendo il Frignano senza il collegamento diretto montagna-pianura.

In questi mesi di chiusura, innumerevoli le segnalazioni di varie problematiche sia nel centro di Serramazzoni che lungo le strade alternative con incidenti quasi quotidiani, rallentamenti e blocchi del traffico, con mezzi pesanti dirottati lungo percorsi non sempre idonei. Sull’argomento Fratelli d’Italia Pavullo ha depositato una mozione firmata dal consigliere comunale Daniele Iseppi che chiede alla Giunta di farsi portavoce presso la Provincia di Modena per sollecitare con urgenza l’installazione di guard rail nei tratti più pericolosi della Sp 36, attualmente oggetto del maggior flusso di traffico a seguito della chiusura della Ss 12 via Estense per i lavori sul ponte Rio Torto.

"La chiusura della Ss 12 sta creando enormi disagi alla popolazione. La viabilità alternativa sulla Sp 36, già complessa in condizioni ordinarie, oggi rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei cittadini, specialmente con il maltempo, la nebbia e le giornate sempre più corte".

"È di fondamentale importanza intervenire subito per mettere in sicurezza i tornanti più critici situati in particolare nel tratto tra San Dalmazio e Mulino Vivi", dichiara Federica Galloni, presidente di Fratelli d’Italia Pavullo. "Nonostante in estate siano stati completati lavori di manutenzione sul manto stradale e sulla segnaletica orizzontale, l’assenza di illuminazione pubblica e di adeguati sistemi di contenimento dei veicoli continua a rendere la Sp 36 pericolosa, soprattutto per i tanti pendolari che ogni giorno la percorrono per lavoro".

"La sicurezza stradale – sottolinea il presidente cittadino di FdI – non può essere rimandata. Sappiamo che la Provincia ha manifestato, anche se in via informale, la disponibilità a reperire fondi per i dispositivi di sicurezza, ma ora serve che il Comune si faccia parte attiva affinché questo impegno si concretizzi in tempi rapidi".

g.p.