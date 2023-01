Viaggio al Cimone rimasto aperto per i bimbi "Ma è la peggior crisi degli ultimi 40 anni"

Prati segnati dall’erba e dal fango; nel verde atipico dell’inverno, una stretta ‘striscia’ di neve: è ciò che rimane della "miracolosa" pista Betulla, l’unica aperta di tutta la dorsale appenninica. Sul comprensorio del Cimone gli operatori si sono impegnati all’inverosimile, con diversi camion e ruspe accorsi per spostare tutta la neve sulla stessa pista, per mantenere aperto un servizio (seppur in versione estremamente ridotta) attorno al quale ruota la maggior parte dell’economia invernale dell’Alto Frignano. Ma con la pioggia che dovrebbe arrivare oggi (la neve è prevista ma solo oltre i 1600 metri), da domani la chiusura dell’intero comprensorio del Cimone appare ormai una certezza, anche perché si è esaurito il quantitativo di neve accumulato: "Chiuderemo in attesa della neve, oppure di temperature sotto lo zero termico, in modo da riuscire ad accendere gli impianti di innevamento. Siamo riusciti a tenere aperti per diverse settimane 800 metri di pista, l’unica di tutto l’Appennino italiano – spiega il presidente del Consorzio Luciano Magnani –, per dare un servizio ai bambini che sostavano negli alberghi e venivano seguiti dai maestri, più che per un nostro guadagno. Infatti, se è vero che gli alberghi e i ristoranti hanno dimezzato il fatturato, il Consorzio...