Viaggio alla ricerca della felicità: "Così si impara a soffrire e gioire"

Conquistare la felicità come fondamento sul quale costruire la propria vita. È questo il messaggio che parte da ’Vite - storie di felicità’: spettacolo motivazionale che mette al centro la felicità delle persone, in particolare dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori e medie. L’evento, che si inserisce all’interno del progetto formativo ’Chi è felice non bulla, non sballa e… non molla’ promosso e realizzato dalla Fondazione della Felicità Ets.

Lo spettacolo sarà suddiviso in due momenti, entrambi gratuiti: il primo la mattina per studentesse e studenti delle scuole di Modena di primo e secondo grado e il secondo la sera, dalle 21, aperto a tutti i cittadini. L’evento arriva a Modena dopo aver ‘collezionato’ al Forum di Assago ben 12mila presenze. Un’iniziativa unica che vedrà sul palco con il suo esclusivo show Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità ETS, ingegnere e psicologo, coach ed esperto di processi percettivi, accompagnato per l’occasione da ospiti speciali che si alterneranno per raccontarsi in una versione inedita. "Come amministrazione abbiamo aderito a questa iniziativa perchè parlare di empatia, felicità verso i ragazzi che si trovano spesso in condizioni di fragilità e disagio. Queste iniziative, accanto al lavoro quotidiano dei docenti possono aiutare ad avere testimonianze positive sulle quali riconoscersi, empatizzare – ha affermato l’assessora Venturelli". Un vero viaggio motivazionale che vede tra gli ospiti l’attore Fabio Balsamo dei The Jackal e, tra gli altri, Sebastiano Gravina, meglio conosciuto come @Videocecato, content creator con una fanbase di oltre 200 mila follower e Francesco Fontanelli, illusionista e finalista dell’edizione 2022 di Italia’s Got Talent 2022. "Lo spettacolo parte da un assunto: a scuola nessuno ti insegna come affrontare la vita, un dolore, un lutto, un dolore finito male. Tutte cose che impari da adulto tra ferite e lacrime, magari con uno psicologo o un bicchiere di vino con un amico. L’idea è di andare nelle scuole ed aiutare ragazzi e ragazzi a costruirsi la propria felicità – afferma Walter Rolfo, Presidente della Fondazione". Oggi quindi artisti, sportivi, formatori e illusionisti condivideranno gratuitamente le proprie storie di vita, successi, fallimenti, vittorie per aiutare ogni spettatore a costruire giorno dopo giorno la propria meritata felicità".