Viaggio coi tecnici nel cuore di Ago "E’ un cantiere ricco di sorprese"

di Stefano Luppi "Ad ogni colpo di martello qui, nel cantiere del Sant’Agostino c’è una sorpresa, per questo lavoriamo di concerto con la Soprintendenza: occorre capire cosa recuperare e quali compromessi fare". Lo dice Giuseppe Iadarola, ingegnere, a capo del principale cantiere in corso in città (e non solo), quello che trasformerà l’ex ospedale voluto a metà ‘700 dal duca Francesco III d’Este nel principale centro culturale di Modena, ossia Ago - Fabbriche culturali. Un cantiere da 25 milioni di euro su 11mila metri quadrati di superficie restaurata, recuperata e trasformata che terminerà a fine 2024, cui seguirà un secondo step. Ieri Fondazione di Modena – proprietaria dell’immobile acquistato nel 2005 e poi al centro di polemiche fino alla partenza del cantiere sotto la presidenza di Paolo Cavicchioli – ha organizzato per i cittadini una visita ai lavori in corso e il Carlino si è unito al piccolo gruppo di modenesi per ’fotografare’ le novità insieme ai responsabili. Iadarola, con il direttore di Ago Daniele Francesconi e lo storico Umberto Fedrezzoni, ha condotto la visita negli spazi tra gru, betoniere, sacchi di cemento dove lavorano una trentina di addetti che presto saranno sessanta. Si parte da un cortile un po’ nascosto,...