Viaggio dal Barocco a Mendelssohn La musica corre tra le valli dell’Appennino

Una domenica di suggestivi appuntamenti musicali in Appennino (sempre con ingresso libero). Partiamo da San Michele di Fiumalbo, dove oggi farà tappa la rassegna ’Note e arte nel Romanico’: il concerto delle 17, presso l’Oratorio di San Michele Arcangelo, ci offrirà un dialogo musicale tra due flauti e un violoncello, con Giovanni Mareggini e Giovanna Mambrini, in trio con la violoncellista Silvia Sciolla. Il loro sarà un affascinante viaggio fra il barocco e il classicismo.

Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, Mareggini ha collaborato con varie orchestre per poi intraprendere la carriera cameristica e solistica: fra le esperienze più significative, quella con l’Icarus Ensemble (di cui è uno dei fondatori) che lo ha portato a coordinare le attività musicali dell’Accademia di Brera a Milano. Giovanna Mambrini ha fatto parte dell’orchestra del Teatro Regio di Parma, quindi è stata secondo flauto nell’orchestra dell’Opera italiana di Parma. Attualmente insegna ai corsi preaccademici presso l’Istituto di studi musicali Peri di Reggio Emilia. Silvia Sciolla si è formata alle masterclass di musica barocca di Susanne Scholz e ai corsi di musica da camera di Yves Savary. Ha collaborato e collabora con diverse orchestre: in parallelo allo studio del violoncello, ha conseguito la laurea in Architettura.

A Ligorzano di Serramazzoni stasera invece è in programma un concerto della rassegna "Armoniosamente". Alle 21, nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano, ascolteremo in duo il violoncellista Marco Demaria con l’organista Daniele Ferretti. Nel loro programma anche brani di Haendel (l’ouverture "The arrival of the Queen of Sheba" da "Solomon"), Vivaldi (la Sonata in mi minore RV40), Bach (Suite n. 1 BWV1007 in sol maggiore per violoncello solo), Mendelssohn, Donizetti, Saint Saens. Marco Demaria, astigiano, ha studiato a Torino e in Germania: docente di violoncello al liceo musicale di Asti e all’Istituto Rocca di Alba, dal 2012 fa parte della direzione artistica dell’ensemble Armoniosa. Dello stesso gruppo strumentale, dedito al repertorio barocco, è organista Daniele Ferretti, che ha studiato con Luis Bacalov all’Accademia Chigiana di Siena e al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Insegna al conservatorio Ghedini di Cuneo.

s. m.