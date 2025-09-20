Viaggio della Legalità a Napoli con il sindaco

Per il terzo anno consecutivo il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, ha deciso di organizzare il "Viaggio della legalità", una tre giorni da trascorrere in aree critiche dal punto di vista del rispetto della legalità, toccando con mano alcuni dei luoghi su cui insistono infiltrazioni mafiose e incontrando protagonisti in prima linea della lotta alle mafie. Quest’anno il viaggio si svolgerà a Napoli, città simbolo delle sfide quotidiane contro le organizzazioni criminali, ma anche dei percorsi di riscatto e impegno civili.

Tra le varie iniziative, il gruppo parteciperà alla Seconda Giornata Anticamorra organizzata dal Comune di Napoli su proposta del magistrato Catello Maresca. Visiterà inoltre Scampia e sono in corso contatti per incontrare e parlare con collaboratori di giustizia ed ex camorristi. Il viaggio è finanziato dal Fondo degli Amministratori Sotto Tiro in cui rientra il sindaco Gargano: negli ultimi anni il primo cittadino è stato minacciato quattro volte, e in un caso gli è stata vandalizzata l’automobile. Da quel momento, l’indennità ricevuta per tramite del ministero degli Interni in collaborazione con Avviso Pubblico – poco più di 8.000 euro -, viene reinvestita completamente a favore della comunità. Novità di quest’anno è che non parteciperanno solo ragazzi delle scuole (che sono comunque invitati), ma il viaggio è aperto a una trentina di persone, 20 under 25 e 10 over 65. Per iscriversi c’è tempo fino a lunedì, scrivendo una mail a: cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it.

m.ped.