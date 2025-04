’Viaggio in Italia’, quarant’anni dopo . La nuova edizione a Palazzo Santa Margherita

Sono trascorsi ormai 40 anni dall’esperienza di ’Viaggio in Italia’, il libro fotografico che divenne una sorta di manifesto della Scuola italiana di paesaggio. Con la guida di Luigi Ghirri, parteciparono all’operazione venti fotografi con i loro sguardi, il loro estro, la loro fantasia. Olivo Barbieri, carpigiano, e Mario Cresci originario di Chiavari, fecero parte del gruppo di ’Viaggio in Italia’, e oggi pomeriggio alle 18 saranno a Palazzo Santa Margherita (corso Canalgrande 103) per presentare la nuova edizione in facsimile del libro, pubblicata da Quodlibet: dialogherà con loro Corrado Benigni, autore del libro ’Viaggiatori ai margini del paesaggio’.

L’incontro, organizzato nell’ambito della mostra ’Passaggi Paesaggi’ di Fondazione Ago, verrà introdotto dai curatori dell’esposizione Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi, con un intervento di Adele Ghirri. ’Viaggio in Italia’ (che includeva un saggio di Arturo Carlo Quintavalle e uno scritto di Gianni Celati) ha rivoluzionato il modo di rappresentare il paesaggio italiano: lo sguardo artistico si posa anche sui margini delle città, sulle periferie. Cambiava il modo di raccontare con il paesaggio che non era più solo sfondo sul quale si svolgono le vicende umane, ma diventava la lente attraverso cui guardare. "Per la prima volta, la fotografia sceglieva di uscire dai propri confini per dialogare con altre forme espressive (la letteratura, il cinema, l’architettura, la grafica), aprendosi al mondo come mai prima – spiega Benigni nel suo libro –. Una rivoluzione che arriva fino a noi, alla cultura visiva in cui siamo immersi".

Olivo Barbieri è celebre per le sue ricerche sulle città internazionali e per aver sperimentato una tecnica fotografica che gli permette di mantenere a fuoco solo alcuni punti dell’immagine: dal 2003 ha avviato il progetto site specific sulla forma di 50 città e metropoli contemporanee. Mario Cresci è stato tra i primi in Italia ad applicare e coniugare la cultura del progetto alle sperimentazioni sui linguaggi visivi: è autore di opere multiformi caratterizzate da una libertà di ricerca che attraversa il disegno, la fotografia, l’esperienza video, l’installazione.

s.m.