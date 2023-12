Un viaggio da incubo in bus: "Abbandonati in stazione di notte e al freddo"

Modena, 24 dicembre 2023 – Ha prenotato il viaggio da Modena verso Crotone per raggiungere la famiglia in vista del Natale. Aveva scelto il bus, pensando e sperando di viaggiare ‘comodamente’ ma, una volta salita a bordo con i figli adolescenti si è resa subito conto che quel viaggio si stava trasformando in un incubo.

Elena Cavallo insieme ai due figli adolescenti: il viaggio in pullman si è trasformato in incubo

Non solo il mezzo è arrivato con due ore di ritardo ma, una volta a Roma, in piena notte, è stata ‘abbandonata’ con i figli in stazione: il secondo mezzo che avrebbe dovuto portarla in Calabria (e per il quale aveva pagato) non è mai arrivato. A raccontare la disavventura con un certo comprensibile malumore è la modenese Elena Cavallo.

“Avevo prenotato i biglietti con la compagnia tedesca FlixBus e la partenza era prevista per il pomeriggio del 22 dicembre da Modena, alle 15.45. Una volta arrivati in via Gottardi ci hanno comunicato che la partenza, causa traffico era stata posticipata alle 16.45. Poco dopo hanno posticipato ulteriormente e dopo due ore di attesa siamo riusciti a salire a bordo insieme ad una trentina di persone. Dopo le tratte Perugia e Firenze gli autisti hanno continuato ad intercambiarsi e dall’ultima fermata, Perugia l’autista è rimasto solo e ha proseguito per Roma. Una volta arrivati nella capitale, ovviamente, avevamo accumulato ritardo: l’arrivo era previsto alle 22.20 ma siamo arrivati all’una e quaranta. Ci siamo lamentati – continua la donna -, spiegando che per tutti noi era un disagio. Ci hanno mollato alla stazione Tiburtina con altre sette persone dirette a loro volta in Calabria ma, nonostante le rassicurazioni che ci avevano fornito a bordo, non abbiamo trovato nessuno ad attenderci: la stazione a quell’ora era popolata solo da senzatetto. Avevamo chiesto di restare nel mezzo fino all’arrivo del secondo – racconta ancora la donna – ma l’autista ci ha detto di attendere al casello il secondo mezzo e, in tutta fretta, ci ha consegnato i bagagli. Con un freddo pungente e la stanchezza addosso abbiamo atteso fino alle 4 del mattino ma niente: nessuno è venuto a prenderci. Abbiamo chiamato la polizia e carabinieri che ci hanno invitato a denunciare e così ho fatto ma il problema non era risolto".

La donna spiega di aver tentato a quel punto di prendere un treno. "I biglietti erano tutti esauriti ed esasperati abbiamo chiesto aiuto ai parenti che all’alba si sono messi in viaggio da Crotone per venire a prenderci. E’ vergognoso lasciare una mamma con due bambini, di notte, da soli in stazione. Hanno proprio calpestato la nostra dignità: è una vergogna".