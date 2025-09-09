Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caos affittiBiglietto unico BolognaPrevisioni meteoVm motoriProf a 20 anniGuardiano dell'isola
Acquista il giornale
CronacaViaggio nel cuore della ’food valley’. In mostra sapori e tradizioni del territorio
9 set 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Viaggio nel cuore della ’food valley’. In mostra sapori e tradizioni del territorio

Viaggio nel cuore della ’food valley’. In mostra sapori e tradizioni del territorio

Carpi, quarta edizione di EmiliaFoodFest. Dal 26 al 28 settembre un fine settimana dedicato alle eccellenze gastronomiche

Carpi, quarta edizione di EmiliaFoodFest. Dal 26 al 28 settembre un fine settimana dedicato alle eccellenze gastronomiche

Carpi, quarta edizione di EmiliaFoodFest. Dal 26 al 28 settembre un fine settimana dedicato alle eccellenze gastronomiche

Per approfondire:

L’appuntamento è ormai, non sono consolidato, ma molto atteso. Per il quarto anno consecutivo, Carpi tornerà a essere protagonista delle eccellenze enogastronomiche regionali. Il centro storico, infatti, dal 26 al 28 settembre (dalle 9 alle 20 con ingresso gratuito) si trasformerà nella vibrante cornice dell’EmiliaFoodFest, il festival dedicato ai sapori e alle tradizioni della Via Emilia, che si riconferma così una data del calendario imperdibile e capace di richiamare molte persone, di Carpi e non solo. L’evento cultural-gastronomico si svilupperà in piazza Martiri, con produttori che provengono dalle varie province emiliano-romagnole.

Food al centro, ma non solo: ad accompagnare l’esposizione di prodotti, è previsto, infatti, un ricco calendario di eventi live, gratuiti, dedicati al pubblico, che include show-cooking, degustazioni guidate, convegni e tante novità che saranno via via svelate. Un festival adatto a tutte le età, con un ricco palinsesto di appuntamenti rivolti anche ai più piccoli, con tantissimi incontri a loro dedicati, tra cui laboratori mani in pasta e giochi antichi, per una tre giorni imperdibile in compagnia della mascotte: ‘Rina, la Rezdorina’. Per l’occasione verrà allestita la tensostruttura PalaPio, l’area eventi in piazza Martiri davanti al teatro comunale, dove saranno ospitati show-cooking, disfide enogastronomiche, presentazioni letterarie, degustazioni guidate e premiazioni. Durante EmiliaFoodFest, le attività di ristorazione del territorio proporranno per tutta la settimana speciali menù a tema tutte da scoprire consultando la sezione dedicata sul sito del festival www.emiliafoodfest.it.

Non solo gusto e tradizioni, ma anche cultura: durante la tre giorni sarà possibile scoprire Carpi attraverso i suoi monumenti, la sua storia e le sue leggende con visite guidate realizzate ad hoc per l’occasione, per vivere un’esperienza a 360°. Il Festival è promosso da CNA Modena, con il contributo della Camera di Commercio di Modena, il contributo e il patrocinio del Comune di Carpi, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, organizzato da SGP Grandi Eventi, Vettore Ufficiale Trenitalia Tper, in collaborazione con Il Convitto Nazionale Rinaldo Corso di Correggio.

Maria Silvia Cabri

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata