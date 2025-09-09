Viaggio nel cuore della ’food valley’. In mostra sapori e tradizioni del territorio

L’appuntamento è ormai, non sono consolidato, ma molto atteso. Per il quarto anno consecutivo, Carpi tornerà a essere protagonista delle eccellenze enogastronomiche regionali. Il centro storico, infatti, dal 26 al 28 settembre (dalle 9 alle 20 con ingresso gratuito) si trasformerà nella vibrante cornice dell’EmiliaFoodFest, il festival dedicato ai sapori e alle tradizioni della Via Emilia, che si riconferma così una data del calendario imperdibile e capace di richiamare molte persone, di Carpi e non solo. L’evento cultural-gastronomico si svilupperà in piazza Martiri, con produttori che provengono dalle varie province emiliano-romagnole.

Food al centro, ma non solo: ad accompagnare l’esposizione di prodotti, è previsto, infatti, un ricco calendario di eventi live, gratuiti, dedicati al pubblico, che include show-cooking, degustazioni guidate, convegni e tante novità che saranno via via svelate. Un festival adatto a tutte le età, con un ricco palinsesto di appuntamenti rivolti anche ai più piccoli, con tantissimi incontri a loro dedicati, tra cui laboratori mani in pasta e giochi antichi, per una tre giorni imperdibile in compagnia della mascotte: ‘Rina, la Rezdorina’. Per l’occasione verrà allestita la tensostruttura PalaPio, l’area eventi in piazza Martiri davanti al teatro comunale, dove saranno ospitati show-cooking, disfide enogastronomiche, presentazioni letterarie, degustazioni guidate e premiazioni. Durante EmiliaFoodFest, le attività di ristorazione del territorio proporranno per tutta la settimana speciali menù a tema tutte da scoprire consultando la sezione dedicata sul sito del festival www.emiliafoodfest.it.

Non solo gusto e tradizioni, ma anche cultura: durante la tre giorni sarà possibile scoprire Carpi attraverso i suoi monumenti, la sua storia e le sue leggende con visite guidate realizzate ad hoc per l’occasione, per vivere un’esperienza a 360°. Il Festival è promosso da CNA Modena, con il contributo della Camera di Commercio di Modena, il contributo e il patrocinio del Comune di Carpi, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, organizzato da SGP Grandi Eventi, Vettore Ufficiale Trenitalia Tper, in collaborazione con Il Convitto Nazionale Rinaldo Corso di Correggio.

Maria Silvia Cabri