Viaggio nel parco XXII Aprile "Spacciatori, rifiuti e pericoli: qui nessuno si sente al sicuro"

di Giorgia De Cupertinis

"Non servono nemmeno le parole per descrivere lo scenario di parco XXII Aprile. Basta aprire gli occhi e guardarsi intorno: è una situazione inaccettabile". Buste della spesa in mano, Andrea Ferrari scruta con occhi attenti l’area verde che lo circonda. E, stanco di assistere a un "degrado" che sembra non arrestarsi, non esita a elencare tutte le criticità con cui i cittadini si ritrovano a fare i conti. "La situazione è sempre più indecente – continua Ferrari – Al venerdì e al sabato sera, qui non ci si può stare: c’è chi litiga, chi urla e poi, immancabili, ci sono tanti spacciatori. Ma quello non è una novità, visto che sono presenti ogni giorno della settimana, a tutte le ore". Con lui c’è anche Barbara Tubia, che mette in evidenza come parco XXII Aprile sia "uno dei punti più sensibili della città – spiega – forse il peggiore. Un tempo mi piaceva passeggiare, anche da sola, per i sentieri verdi di questo posto. Dopo ho smesso: ho perso la voglia quando mi sono resa conto che basta attraversare il parco per essere inseguito o avvicinato dagli spacciatori che non esitano a importunarti. È assurdo che vogliano trasferire i coniglietti dal parco, che non danno fastidio a nessuno, mentre per contrastare il degrado non si fa nulla".

Problemi annosi, che si trascinano da tempo, ma che ancora non sembrano trovare una vera e propria soluzione. Certo è che i cittadini chiedono "maggiori controlli", come afferma Gianfranco Nutricato, che riavvolge il nastro: "Anni fa abitavo in questa zona, e ho visto anno dopo anno l’evolversi di questo scenario, con tanto di problematiche annesse – conferma –. Già ai tempi mi capitava di vedere scene poco piacevoli, con ragazzi, anche giovani, che spacciavano non solo di notte ma anche durante le ore del giorno".

Non solo. "Tornato qui dopo qualche anno – continua il cittadino – mi rendo conto che la situazione è rimasta pressoché la stessa. Queste scene, infatti, si vedono ancora. E non sono chiaramente il solo ad accorgersene: servirebbero quindi più controlli, telecamere e interventi per aumentare la sicurezza della zona. È un grande peccato che un parco di questi dimensioni, così verde, alla sera diventi totalmente inavvicinabile".

Controlli, sì, "perché la sicurezza non è mai troppa – dichiara Michelangelo Satriano – basta guardarsi in giro per rendersi conto della situazione in cui riversa questo parco. È un peccato che le persone si allontanino da un’area verde in cui ci si potrebbe rilassare e stare bene perché si sentono poco sicuri". Tra le criticità segnalate, inoltre, si fa spazio anche il tema dei rifiuti: dalle bottiglie di vetro o di plastica seminate lungo la superficie verde, fino a buste, lattine e sporcizia incastrate tra gli angoli del parco.

"Si trovano anche ossa di pollo, pericolose per i cani – sottolinea Gennaro Di Gregorio –: quando sono qui, devo fare attenzione e tenere sempre gli occhi aperti per proteggere il mio cucciolo. Ma gli occhi, in realtà, in questo parco vanno sempre spalacati: spacciatori a ogni ora del giorno, liti, urla. Qualcuno si avvicina in bicicletta per dare fastidio o, appunto, per spacciare, solitamente in gruppo. Il degrado è sotto gli occhi di tutti: addirittura c’è chi entra nell’area cani per lavarsi alle fontanelle". E ancora: "Se fosse curato, sarebbe una bellissima area verde, molto comoda e ampia – conclude Gennaro – ma purtroppo anche una giovane donna non si sentirà mai sicura ad attraversare questo parco se le cose non cambiano". "La sera la sicurezza diminuisce ulteriormente – conferma Paola Marciano – e la situazione ’standard’ è sempre la stessa: bivacchi, spaccio, sporcizia".