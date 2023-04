Viaggio nel tempo, la Dolce Vita a Finale

di Stefano Marchetti

Nel 1960 Mina lanciò "Il cielo in una stanza": vendette due milioni di dischi. Un 45 giri costava 700 lire e per comperare la Fiat 500, appena lanciata, servivano 450mila lire. "Erano gli anni del boom economico e soprattutto di una ritrovata gioia di vivere. Ci sono sembrati ideali per invitare tutti a fare festa", dice Stefano Rimondi della coop sociale Caracol che con la Proloco e il Comune di Finale ha lanciato "La dolce vita", una maratona di tre giorni (con un centinaio di eventi) che fino a domani sera si propone di riportare Finale agli inizi degli anni ‘60, come quando si andava a ballare allo ‘Spinelli’ e dall’America erano arrivati nuovi ritmi sfrenati. "Volevamo andare oltre la solita fiera, creare qualcosa di nuovo, un’idea", spiega il sindaco Claudio Poletti. "E siamo riusciti a farlo in tre mesi e mezzo, coinvolgendo numerosi sponsor, tutto il volontariato della cittadina e tantissimi commercianti", aggiunge Andrea Carriero, neopresidente della Proloco.

La festa ha preso il via ieri sera e sboccerà soprattutto oggi e domani. Tante persone (e tanti giovani) hanno riaperto gli armadi dei genitori e dei nonni, per ritrovarvi i vestiti di allora. Si vedranno in giro auto d’epoca, Vespe e Lambrette, si ascolterà la musica di quegli anni, ci saranno dj set e concerti soprattutto nei Giardini pubblici e in piazza Baccarini, dove stasera saranno alla ribalta i 60 Lire e domani Quelli del lunedì. Si ballerà per le strade con lezioni gratuite di boogie woogie, si ascolteranno ricordi di vecchi amori e originali personaggi come la Teresa in bikini di un racconto di Giuseppe Pederiali, si ‘ricostruiranno’ i matrimoni di 60 anni fa (domani sera sulla scalinata dell’acquedotto ci sarà pure una sfilata di abiti da sposa vintage), si sorseggeranno aperitivi, ci saranno anche staffette goliardiche per le vie del paese e al Nuovo Cinema Corso si proietterà "A piedi nudi nel parco".

E naturalmente, siccome la vita è dolce, occorre pure gustarne tutto il buon sapore: domani pomeriggio verrà decretato il vincitore della gara per la miglior zuppa inglese realizzata con l’alchermes della Casoni liquori, principale sostenitrice della festa. Sempre domani alle 12.30 tutta via Mazzini sarà imbandita per una maxitavolata, il cui ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa di Finale per l’acquisto di una nuova ambulanza. "Come noi ci siamo divertiti a ‘riaprire gli archivi’ – sottolinea Rimondi –, speriamo che tanti possano divertirsi a tornare verso anni bellissimi". Tutto il programma è sul sito (e sulla app) ladolcevita.mo.it