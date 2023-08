Viaggio nella casa del Muratori "Tutte le sue opere sono qui, è uno scrigno pieno di tesori"

di Stefano Luppi

Anche se la stragrande maggioranza dei turisti non lo sa – i visitatori sono alcune centinaia di persone l’anno, molte straniere – si respira un’aria magica nell’antica casa di Ludovico Antonio Muratori presso la chiesa di piazza della Pomposa. Qui il grande studioso vignolese, bibliotecario degli Este con il duca Rinaldo I e parroco proprio di Santa Maria, visse, lavorò e lasciò numerose tracce della sua attività intellettuale che per importanza è pari a quelle di Giovan Battista Vico e Benedetto Croce, come di recente ha ricordato Vittorio Sgarbi.

Proprio il sottosegretario al Ministero della cultura sul Carlino ha annunciato che la casa di Muratori entrerà a far parte delle Gallerie Estensi insieme a Galleria e Biblioteca Estense, al Ducale di Sassuolo e ad alcune sale espositive ricavate a Palazzo Ducale che resterà assegnato alla prestigiosa Accademia, la principale scuola italiana dell’esercito e anche museo di se stessa. Visitare gli spazi dove Muratori ha vissuto per decenni con accesso da via della Pomposa vuol dire davvero immergersi nell’animo di questo grande studioso, il padre dei moderni metodi di studio storico, vissuto tra il 1672 e il 1750. Ci accompagna nella visita Michelino Sorbi, tra i responsabili dei volontari della Deputazione.

"Tutte le opere di Muratori – spiega introducendo nella prima sala del museo, la biblioteca della casa dello studioso-religioso – sono conservate qui insieme a quasi tutte le opere che parlano di lui. Chi studia deve venire qui e alla vicina Biblioteca Estense che ospita l’archivio muratoriano con la sua corrispondenza con personaggi come il matematico e astronomo Isaac Newton". Nella sala, intorno a un grande tavolo, ci sono oggetti personali dell’autore, come una sua autocaricatura, il bastone da passeggio, alcune lettere anche se appunto a distogliere l’attenzione sono i suoi scritti, i dodici volumi degli ’Annali della storia d’Italia’ dove ricostruì una storia dalla nascita di Cristo al ‘700 oppure i sei volumi delle ’Antiquitates italicae medii aevi’ sulla storia del costume, delle istituzioni, dell’economia, della religione e della letteratura. Sorbi introduce nella seconda sala, il cuore del piccolo e affascinante museo: "Qui Muratori dormiva, in un letto che non c’è più ed era addossato alla cantoria da cui si poteva vedere l’interno della chiesa della Pomposa. Abbiamo il suo inginocchiatoio con un magnifico crocefisso del 1713 e il tavolo in legno con la grande sedia che lui utilizzava a Palazzo Ducale dov’era bibliotecario degli Este. Qui abbiamo anche i registri di battesimi e matrimoni perché Muratori è stato un parroco molto attento ai suoi fedeli e si occupava anche delle prostitute, confinate in questa zona di Modena".

Il museo ha poi un terzo spazio, piccolo e bellissimo perché affacciato sul portale della chiesa, dove solo conservati molti dipinti e disegni dell’edificio in cui siamo. Nella metafisica piazzetta della Pomposa questa palazzina posta al centro ha un ché di romantico fin dal piccolo giardino interno, un tempo orto, dove c’è ancora il pozzo dell’acqua. E’ una sorta di piccolo condominio, con i muri di proprietà del Comune, al primo piano il museo e la Deputazione, ente storico indipendente i cui bilanci sono controllati dallo Stato (Ministero della cultura) mentre al secondo piano ci sono due alloggi in perpetuo assegnati dal 1799 alla antichissima Confraternita di San Sebastiano. "La Deputazione – termina Sorbi – nasce nel 1860 e da allora si occupa di studi con al centro l’amore per la propria terra, la patria, con intenti che all’epoca si vollero al di sopra di ogni ideologia. Qui siamo un gruppo di volontari e il museo è aperto sempre chiamando e per due ore al giorno il lunedì, mercoledì e venerdì a parte agosto".