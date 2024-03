Viaggio nell’arte da Tassoni a Collodi

Domenica prossima alle 10,30, nella sede della Pro Loco di Castelfranco Emilia in piazza Garibaldi 14, sarà inaugurata la mostra "Ri-Cicla – Da Tassoni a Collodi", dove esporranno gli artisti Paolo Rimondi e Francesco Ciclamino. I due tornano ad incontrarsi dopo otto anni dall’ultima mostra realizzata insieme, e proporranno al visitatore un viaggio nell’arte contemporanea. Paolo Rimondi, infatti, proporrà una rilettura contemporanea de "La secchia rapita" di Alessandro Tassoni, creando un ponte tra le generazioni e tra diverse forme d’arte. Francesco Ciclamino esporrà invece tavole su legno in cui ha dipinto la favola di Pinocchio, come una metafora delle bugie e dell’inconscio collettivo che permea la società. I testi e la presentazione della mostra sono stati curati da Alberto Poppi. Allestimento creativo a cura di Gianpaolo Carretti. Ingresso gratuito.