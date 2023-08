Viaggio nelle aree verdi: il ’Ferrari’ "Ancora troppi rifiuti e incivili E alla sera il degrado cresce"

di Giorgia De Cupertinis>

Ampi, verdi, costellati da piante. Anche quest’estate, i parchi sembrano continuare a rappresentare una valida alternativa per trascorrere qualche momento di svago senza allontanarsi dalla città.

Che sia all’ombra di un albero o su una panchina, non sono pochi infatti i modenesi che tornano a riscoprire gli angoli verdi del territorio, ma non senza prima segnalare alcune criticità. Criticità che "meritano di essere risolte tempestivamente – segnala Marina Rizzolo, durante la sua passeggiata al Parco Ferrari – anche se siamo tutti consapevoli che, per la maggior parte delle volte, partono da una mancata educazione di alcuni cittadini. Vedo spesso operatori che puliscono i parchi in diverse ore della giornata, ma nonostante questo, intorno o dietro i cespugli si trovano ancora rifiuti di ogni genere, dalla plastica alle bottiglie di vetro". Non solo. "C’è tanta immondizia anche intorno ai cestini, ma questo accade per due ragioni diverse: il 70% di questo degrado è opera di qualche incivile, ma dall’altra parte i cestini aperti, è bene dirlo, consentono agli uccelli di prendere i rifiuti e seminarli poi in giro per il parco. E questo, oltre a danneggiare l’ambiente, rende l’area anche anti estetica. Bisognerebbe cambiare la tipologia dei cestini per affrontare il problema: a volte raccolgo personalmente io i rifiuti degli altri".

Le criticità, però, non finiscono qui: "Amo questo parco, ma non nascondo che più attività, come dei chioschi aperti durante il giorno, potrebbero animare maggiormente questi spazi e migliorarne la sicurezza. Può capitare di incontrare qualcuno che prova a infastidire gli altri e i cittadini hanno bisogno di passeggiare tranquilli".

Ad appoggiare la stessa tesi è anche Michelangelo Scuto: "Ho notato che già da diverso tempo, nel parco Londrina, sono stati apportati alcuni miglioramenti – spiega il cittadino – è infatti più curato e ordinato, a cominciare dal manto verde. C’è da dire però che quando arriva sera, è meglio stare alla larga, perché non sempre è ben popolato. La sicurezza, infatti, sembra calare dopo il tramonto ed è meglio evitare rischi. Ci sarebbe per questo motivo bisogno di più controlli".

E se una mattinata al parco può rappresentare un momento di svago, per famiglie, bambini e coppie, "per stare tranquilli bisogna fare, preventivamente, una selezione di quelli presenti in città – spiega Francesca Peverada –. Personalmente preferisco girare per Parco Ferrari, anche se il problema dei rifiuti rimane anche qui, così come non mancano i padroni incivili che non raccolgono gli escrementi dei propri cani. Per quanto riguarda il parco Londrina invece, sono dispiaciuta che i giochi per i bambini siano diminuiti dopo il Covid. Questo purtroppo è un aspetto che spesso viene sotto valutato ma che riveste allo stesso tempo grande importanza per la ‘vita’ di un parco. In città infatti, alcune aree verdi sono inavvicinabili, con giochi distrutti e spacciatori stazionari".

Non solo residenti, ma anche turisti da altre città, dopo un giro in centro storico, decidono di fare tappa nei parchi verdi del territorio. "Quello che abbiamo potuto notare arrivando qui è che i parchi durante il giorno sono molto popolati: dai ragazzi con i cani fino alle famiglie. La sera però, si può notare anche qualcuno che bivacca" afferma Giuseppina Marino. A lei, fa eco il marito, Cataldo Scarpello: "Non è mai successo niente, ma la sera sicuramente gli scenari possono cambiare. E per questo è bene avere sempre la situazione sotto controllo".