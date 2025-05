Viaggio nelle cantine alla scoperta del lambrusco

Bomporto rende omaggio ancora una volta al suo prodotto d’eccellenza, il lambrusco di Sorbara, riproponendo la manifestazione "Rosso Rubino", Lambrusco Wine Festival giunto alla sua diciottesima edizione. Sarà un viaggio entusiasmante nella tradizione centenaria di questo territorio, che durante tutto il mese di giugno accompagnerà gli estimatori del prodotto tanto caro a Bacco, ma anche delle tipicità gastronomiche locali, alla scoperta delle sei cantine che hanno contribuito a portare Bomporto e Sorbara ad affermarsi sulle tavole d’Italia e del mondo. Da domani al 22 giugno le cantine locali apriranno le porte per offrire agli appassionati esperienze sensoriali che uniscono sapori autentici e atmosfere suggestive. Ogni serata - a pagamento e prenotazione - sarà come compiere un viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio, come menù (variano da 20 a 50 euro) studiati per esaltare le caratteristiche del Lambrusco di Sorbara, accompagnati da musica dal vivo e momenti di intrattenimento.

"Da quest’anno – dice la sindaca Tania Meschiari - siamo maggiorenni. E questa è un ulteriore occasione che ci permette di far conoscere il territorio e di offrire momenti di convivialità agli ospiti che decideranno di raggiungerci. Possiamo veramente dire che le cantine ogni anno superano se stesse in termini non solo di numeri, ma anche di qualità dell’offerta. Ovviamente, non manca mai la possibilità di degustare il Lambrusco, che è il prodotto che con questa rassegna ci prefiggiamo di promuovere e che è un’eccellenza riconosciuta". In questo giro a tappe sono previste soste domani alla Cantina Paltrinieri; Cantina Bellei Aurelio (6 giugno); Cantina della Volta (10 giugno); Cantina Divinja (12 giugno); Cantina Garuti (19 giugno) e Foresteria Cavicchioli (22 giugno). Il 26 giugno la Pieve Matildica di Sorbara farà da cornice alla frizzante conclusione proposta dagli chef della Lanterna di Diogene e delle Cantine. Sito della manifestazione: www.lambruscowinefestival.it

Alberto Greco