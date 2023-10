Viaggio nell’universo romantico. La guida è la Filarmonica di Dresda

Da quasi tre secoli, a Dresda ‘abita’ un pezzo di Modena: era il 6 luglio 1746, quando dalla nostra città partirono cinque carrozze che trasportavano cento dipinti della collezione estense, cento capolavori (fra cui la famosa "Notte" del Correggio) che Francesco III vendette ad Augusto III Elettore di Sassonia in cambio di centomila zecchini, circa 350 chili d’oro, che dovevano servire per ripianare i debiti del ducato. Queste opere meravigliose sono oggi il vanto della Gemäldegalerie di Dresda, una delle città più affascinanti della Germania, spesso paragonata a Firenze per la sua eleganza e la ricchezza di musei e tesori d’arte.

E proprio da Dresda arriva la grande, famosa orchestra che mercoledì 4 alle 20.30 inaugurerà la stagione concertistica del teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. Diretta da Krzysztof Urbanski, la Dresden Philharmonic Orchestra ci condurrà in un viaggio attraverso l’universo romantico, a partire dall’Ouverture che Beethoven compose nel 1810 per le musiche di scena della tragedia "Egmont" di Goethe, fino alla Quarta Sinfonia di Ciajkovskij (1877), che il compositore considerata ‘autobiografica’, perché vi ritrovava il mutare dei suoi sentimenti, la passione e l’abbandono. Fra questi due gioielli si incastona il "Concerto per violoncello e orchestra op. 129" di Robert Schumann (1850) che verrà eseguito con una solista d’eccezione, la giovane e già affermatissima violoncellista Julia Hagen.

L’Orchestra Filarmonica di Dresda racconta una lunga storia: è stata fondata più di 150 anni fa, nel 1870, come Gewerbehausorchester e ha assunto la sua denominazione attuale nel 1915: già dagli anni della Ddr, la sua stagione si tiene al Kulturpalast. Lungo il suo percorso, l’orchestra ha visto sul podio anche grandi compositori come Brahms, Dvorak. Struass e lo stesso Ciajkovskij che hanno diretto loro composizioni: il catalogo discografico della Dresden Philharmonic Orchestra conta oltre 330 registrazioni. Al Comunale la ascolteremo diretta da Krzysztof Urbanski, che è stato direttore ospite anche dei Berliner Philharmoniker o della London Symphony Orchestra. E con loro Julia Hagen (originaria di Salisburgo, per eccellenza la città della musica) che a 28 anni può già vantare un curriculum eccellente: il suo talento l’ha portata a esibirsi in prestigiose sale da concerto, dal Musikverein in Vienna alla Barbican Hall di Londra. Fra i vari premi, ha vinto l’Hajek-Boss-Wagner Culture Prize e il Nicolas Firmenich Prize dell’Accademia del Festival di Verbier come miglior giovane violoncellista.