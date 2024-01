Viaggio tra arte e cultura . Il rapporto del santo con la città, visite guidate al Museo Civico

Visite guidate al Museo Civico per conoscere o riscoprire San Geminiano e il suo rapporto con la città e la visita ’combo’ alla Ghirlandina e alle sale storiche del Palazzo Comunale sono i due appuntamenti con la tradizione, la storia e la cultura di Modena in programma domani. Per l’occasione, tutti i luoghi del sito Unesco con la Torre civica e Palazzo comunale sono a ingresso gratuito.

Il Museo Civico propone tre visite guidate dedicate alla figura di San Geminiano per scoprire anche aspetti meno conosciuti della millenaria vitalità del culto del Patrono. Le visite sono alle 10.30, alle 16 e alle 17.30; per partecipare non occorre la prenotazione, la visita è gratuita ed è sufficiente recarsi alla reception del Museo al terzo piano del Palazzo dei Musei.

Vescovo di Modena nel IV secolo e patrono fin da epoca altomedievale, Geminiano è stato nei secoli punto di riferimento non solo per la Chiesa locale, ma anche per il Governo cittadino, al punto che la sua figura è divenuta in diverse occasioni strumento di aggregazione della comunità locale e simbolo della città. I reperti e le opere d’arte, fra tardo antico e barocco, presentate nelle visite sono scelte con l’intento di creare un percorso che riunisce le testimonianze del contesto tardo antico in cui visse il santo, la tradizione agiografica, il rapporto tra il santo e la città, e le forme della devozione.

Alle 17 si svolge anche la visita combo alla Ghirlandina e alle sale storiche di Palazzo comunale. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito visitmodena.it (al link www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/prenota-ingresso-alla-torre-ghirlandina). La visita guidata dura circa un’ora e prevede la salita in Torre, con sosta nella sala della Secchia rapita e degli strumenti scientifici, sino ad arrivare, dopo duecento scalini, nella sala dei Torresani da dove si potrà ammirare il panorama cittadino e osservare i tetti del centro storico. Di seguito, il gruppo sarà accompagnato nelle sale storiche del Palazzo Comunale, arricchite dalle splendide decorazioni pittoriche di artisti come Nicolò dell’Abate, Ludovico Lana, autore di “La Madonna del Rosario e San Geminiano”, Ercole dell’Abate, Bartolomeo Schedoni, Francesco Vellani, Girolamo Vannulli, Francesco Vaccari e Adeodato Malatesta.

Sono stati 3.400 i modenesi e non che dal 6 gennaio hanno visitato il modello del Duomo in Lego esposto al Nuovo Diurno di piazza Mazzini. L’occasione per visitare l’opera realizzata da Giorgio Ruffo ci sarà anche domani, a orario prolungato e continuato, dalle 9.30 alle 19. Per tutta la giornata sarà presente, per rispondere alle domande dei visitatori, anche lo stesso Ruffo. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Modena, è realizzata da Aseop (Associazione sostegno ematologia oncologia pediatrica) per raccogliere fondi da destinare alla costruzione della seconda Casa di Fausta.