Viaggio tra i negozi storici: "Il nostro segreto?. Passione, gentilezza e qualità dei prodotti"

È un volto che cambia di continuo, mai uguale a se stesso, quello del centro storico. A modificarne i tratti somatici sono soprattutto le vetrine, primi indicatori in scala locale di una società globale implacabile, che lascia poco spazio a iniziative durevoli e che fluttua tra tendenze sempre nuove.

Sono tantissime le attività del centro di Modena che nel giro degli ultimi anni hanno cambiato la propria destinazione d’uso: da centro di compagnie telefoniche a bar, da sede bancaria a negozio di una catena di abbigliamento, da libreria a show room di arredamento, da classico negozietto di alimentari a bistrot. Se si fa un confronto tra oggi e 30 anni fa si nota in modo lampante che le vetrine rimaste uguali a se stesse rappresentano una vera riserva indiana, con la pandemia a fare da ulteriore acceleratore di questo trend. Siamo così andati a cercarle queste vetrine per scoprire il segreto di tale resilienza in una città che cambia di continuo. Ogni negozio ha la sua ricetta, ma c’è un ingrediente presente in tutte le risposte: la passione, considerata da tutti come uno "strumento di vendita naturale".

Il nostro giro comincia dall’Antica Pasticceria San Biagio. Il titolare Dino Ronchi svela i suoi ingredienti: "Impegno, gentilezza, disponibilità, qualità dei prodotti. La nostra gestione famigliare è fortunatamente ininterrotta da più di 70 anni. E da 3 generazioni – conclude Ronchi - prepariamo torte che le nuove pasticcerie non fanno più, e questo i modenesi lo sanno".

Al Griffin’s Irish Pub di largo Hannover a resistere da 25 anni non è solo il locale, ma proprio il format, introdotto nel ‘94 proprio su input della Guinness. "Fino al 2000 eravamo una novità assoluta, un bel volano – spiega il titolare Massimo Marchesi -. Poi dal 2000 in poi siamo riusciti a mantenere la nostra fama grazie all’avvento dell’happy hour, alla fidelizzazione e a una location davvero unica".

Qualche passo e ci spostiamo nella Storica bottega di via dei Tintori, dolciumi, vini e liquori dal 1959. Il titolare è Fabio Guidetti: "Il mio segreto è l’amore: se ti piace quello che vendi, non c’è nulla di meglio. Ricerco sempre – prosegue Guidetti – prodotti di marche artigianali e vini di ottima qualità a un buon prezzo per rispondere alle richieste della mia clientela che è molto preparata".

In via Albinelli antichi distillati, rarità e prodotti tipici modenesi contraddistinguono la Bottega storica Pedrazzi, dove tutto è fermo al 1904, anno dell’apertura. "Negli ultimi anni in un certo senso ci hanno salvato i turisti – racconta Alessandra Pedrazzi - che poi lasciano commenti positivi sui blog di viaggi. Anche per questo siamo sempre aperti, anche a Ferragosto. Dopo il covid però Modena è cambiata, al pomeriggio c’è meno passeggio". Iconico da quasi 40 anni è il Tramezzino in piazza Grande: "Resistiamo, nonostante intorno a noi tutto sia cambiato – spiegano i pizzaioli -. La serietà, la qualità e la continuità nel fare le cose fatte bene sono elementi che premiano sempre". Il Caffè dell’Orologio in piazzetta delle Ova mantiene il suo fascino classico di sempre. Per i baristi Sergio e Delia il segreto della lungimiranza sta nella pazienza e nel sorriso, uniti ad uno studio continuo sui nuovi cocktail e sui whisky, fondamentale per un american bar. "Il classico non tramonta mai" afferma Sergio.

Dal 1954 la La Messicana Torrefazione di via Farini è condotta dalla stessa famiglia. Per il titolare Stefano Dallari è fondamentale l’aggiornamento sulla materia prima, da lavorare poi con una certa esperienza. "La buona volontà e i prodotti di qualità hanno sempre mercato" sentenzia Dallari. Il nostro giro si conclude da Ghioldi, storica macelleria dal 1952 in via Trivellari, che introduce un elemento ancora non citato: la fantasia. "Sì, perché con la fantasia - spiega il titolare Gianluca Zamboni - si producono idee e con le idee si fanno tante cose. Cerco sempre di imparare, col sorriso sulle labbra, perché dove c’è ciccia, non c’è tristezza".