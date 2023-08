Viaggio tra i volontari Passione senza fine: "Pronti a scoprire questa nuova sede"

di Giorgia De Cupertinis

È immancabilmente "rosso" il filo che continua a legare, ancora oggi, centinaia e centinaia di storie. Storie che appartengono al cuore e alla memoria di tutti quei volontari che, in passato come nel presente, continuano "a rappresentare l’anima di questa festa". Nonostante il cambio di location, infatti, la stessa identica "passione di sempre" continua a trainare quella ’squadra’ di volontari che – schierati in prima linea – hanno deciso anche quest’anno di mettere a disposizione tempo e competenze: l’obiettivo, condiviso all’unanimità, è che la kermesse si riveli all’altezza delle aspettative.

E così, arrivati puntuali nella "nuova sede" dell’ippodromo in via Argiolas, donne e uomini non aspettano un minuto di più per mettersi al lavoro: in cucina, tra i tavoli, sotto le ultime ore più calde della giornata o quando la brezza della sera si convince a dare un po’ di ristoro a chi è già dietro il bancone da ore. Proprio lì, infatti, si nasconde tra gli altri anche la signora Anna: ottantatré anni di "amore" per il partito e una lunga storia alle spalle come volontaria. "Cambia la sede è vero, ma ho già buone aspettative. Bisognerà aspettare la fine della Festa per capire com’è andata, ma voglio sperare in un’annata positiva. Positivo come il futuro che auguro al partito: insieme bisogna fare tutto il necessario per tenere su il Pd, o meglio, per farlo tornare su. In alto". I tavoli non hanno faticato a riempirsi nel giro di pochi minuti. "La gente c’è, sono i volontari che piano piano incominciano a scarseggiare rispetto al passato - sferza Anna - ma non molliamo. Abbiamo forza d’animo e grande determinazione. Ma soprattutto grande amore per il nostro partito".

Famiglie, gruppi e coppie di giovani, hanno quindi così iniziato a costellare l’ippodromo fin dall’apertura dei cancelli: un primo "buon risultato" conferma Gugliemo Bertelli. Ma un risultato che, senza la grinta dei volontari, sarebbe impossibile da raggiungere. "Dal primo agosto abbiamo messo in piedi tutto questo – continua Bertelli – il 90% dell’impresa è determinata da noi volontari. Dopo venticinque anni di Ponte Alto, ci troviamo in una sede completamente nuova: l’augurio è quello che possa diventare storica, simbolica. Speriamo di arrivare al 18 settembre soddisfatti, con tante conspevolezze. Questi giorni ci serviranno anche per capire quello che sarà necessario modificare nelle prossime feste: se ci sarà bisogno di allargare uno spazio piuttosto che un altro o cambiare qualche aspetto particolare. Insomma, ci metteremo alla prova per misurarci in questo nuovo spazio". E proprio lì, in quello spazio, si mescolano ora vecchie memorie e nuovi obiettivi, sfide per il futuro. "La mia generazione era diversa, perché il mondo era diverso a quei tempi – spiega il 77enne – ma la cosa più importante è rimanere al passo, riuscire a far comunicare passato, presente, futuro. E dare fiducia ai giovani. La destra ha promesso tantissimo e invece ha fatto soltanto l’1% di quello che aveva annunciato...".

Nemmeno il tramontar del sole svuota gli spazi. E i punti di ristoro si riempiono uno dopo l’altro. "Dopo quasi venticinque anni di Ponte Alto, trovarci qui è per noi come compiere un grande salto, un grande cambiamento. Ci sono alcuni, tra i volontari più anziani, che si ricordano persino il passaggio precedente, da Modena Nord a, per l’appunto, Ponte Alto: ecco, questa sera (venerdì sera, ndr) si scrive un altro e nuovo capitolo – afferma Matteo Lancellotto –. I volontari si sono prestati subito: sono il bene più prezioso che abbiamo". Non solo. "Già il primo venerdì, quasi tutte le capannine sono state occupate: questo non può che essere confortante. C’è stata qualche complicazione per il parcheggio, ma è una novità per tutti".

E sul futuro del partito? "Anche lì si stanno iniziando a scrivere nuove sfide. Il mondo delle Feste è sempre stato legato al nostro messaggio politico. Anche a tavola, ad esempio, inviamo dei messaggi: dalla scelta di non utilizzare più le bottigliette d’acqua o rivoluzionando il falò aggiungendo l’opzione vegetariana. Qui politica e festa si incontrano".