Viaggio tra le Ri(e)voluzioni del ’900 con gli allievi delle scuole di danza

Sono oltre cento le allieve e gli allievi di otto scuole di danza modenesi che, sotto la guida di una quindicina di coreografi, domani porteranno in scena sul palco del teatro Comunale ’Pavarotti-Freni’ un viaggio ideale tra i cambiamenti e le innovazioni del Novecento nello spettacolo di danza, immagini e suoni ‘Ri(e)voluzioni. Oggetti in movimento’. Lo spettacolo, che inizia alle 10 e si rivolge principalmente alle scuole, fa parte della rassegna ‘Musica su misura’, che il Comunale dedica al teatro musicale per ragazzi e famiglie. ‘Ri(e)voluzioni. Oggetti in movimento’ porta in scena gli oggetti rivoluzionari del Novecento che hanno originato profondi cambiamenti nella società, nella cultura, nel pensiero e nei comportamenti. Nello spettacolo, la danza si fonde con musiche e suoni, immagini e parole, per raccontare i primi passi in scarpa da ginnastica, il fascino del grattacielo, il boom dell’automobile, l’arrivo del frigorifero e della minigonna, la dirompenza della pillola contraccettiva, la tela virtuale del web che ormai avvolge tutto. Gli allievi e le allieve sul palco, di età compresa tra i 12 e i 30 anni, appartengono alle scuole aderenti alla Federazione nazionale delle associazioni scuole di danza.

m.s.c.