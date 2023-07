Viaggio tra musica e libertà "Alcatraz è un inno all’evasione"

di Paolo Tomassone

Tutti a un certo punto della vita sentono il desiderio di evadere. Chi vuole fuggire da una relazione in cui si sente soffocato, chi spera di evadere dalla società o dall’ambiente in cui vive e lavora perché "se lo sente troppo stretto". E chi semplicemente "vuole evadere da se stesso". È questa forte "voglia di libertà" a ispirare Marianna Di Mezzo, modenese di 24 anni, che dopo una laurea in economia e il diploma in pianoforte, decide di lanciarsi verso un nuovo mondo, come cantautrice, musicista e ballerina. Un inno all’evasione è il suo primo album intitolato "Alcatraz" in uscita in questi giorni. "Noi giovani siamo quotidianamente bombardati dal giudizio dei compagni di banco o dei coetanei sui social ma anche dalle aspettative degli adulti, degli insegnanti o dei genitori – spiega –. Tutte queste pressioni rischiano di disorientarci. Per trovare la propria strada occorre evadere, fuggire per un po’ per trovare se stessi e non camminare sulle strade che gli altri ti impongono".

"Alcatraz" alterna canzoni molto profonde e riflessive a canzoni più leggere, ma "anche se i ‘mood’ cambiano, questo continuo bisogno di evasione e di trovare pace con se stessi rimane costante, e ci accompagna in tutto il percorso, arrivando forse a scoprire che la risposta a tutte le domande l’abbiamo sempre avuta al nostro fianco. O almeno così è stato per me" precisa la giovane cantautrice. Marianna, in arte ‘Dimezzo’, a sei anni muove i suoi primi passi verso lo studio di pianoforte e chitarra. Durante gli anni degli studi coltiva con determinazione tutte le sue passioni, frequentando un’accademia di danza classica e moderna, studiando canto, teatro e esibendosi come frontgirl e tastierista con la sua band funky. Poi le prime comparse in tv, i trinci singoli la scorsa estate ("Stasera sono libera" e "41 12") e a inizio anno "Vago".

Poi a giugno il primo album "Alcatraz", insieme al singolo "Musica per strada" che ne è il manifesto. Un album che dedica "alla persona che amo", con un’attenzione particolare ai coetanei. "I ragazzi adesso ascoltano tantissimo la musica – ricorda Dimezzo – che a prescindere dal genere e dello stile è potentissima. Quella che ascoltano adesso si discosta un po’ dalla mia, ma l’importante è il messaggio che veicola e l’impatto che ha sulla vita e sulle scelte di ognuno".