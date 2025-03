"Viale Biondo, troppo caos. Via l’incrocio"

Modificare la viabilità di viale Nicolò Biondo, viale Carducci, via Garagnani ed eliminare l’incrocio all’intersezione con via Volturno e via Cavour. Questa la proposta al centro della mozione presentata da Forza Italia. Nello specifico, il consigliere Michele De Rosa chiede di "invertire l’attuale senso unico di marcia di viale Nicolò Biondo (attualmente dal centro verso lo stadio) con conseguente eliminazione dell’incrocio all’intersezione con via Volturno, e parimenti, di modificare in senso opposto anche il senso unico di marcia di viale Carducci (ad oggi dallo stadio verso il centro) e di via Garagnani, convertendo i parcheggi esistenti ‘a pettine’ in quelli a ‘spina di pesce’, al fine di favorire il centro storico".

Il consigliere spiega gli obiettivi alla base della sua mozione: "In primo luogo, preso atto dell’impossibilità di tornare al doppio senso di marcia di viale Nicolò Biondo (a senso unico da ottobre 2020) che vedrebbe altrimenti il venir meno di circa 100 parcheggi, è necessario il superamento dell’incrocio a due stop tra via Cavour e via Volturno. La situazione attuale provoca, specialmente in alcune ore della giornata, rallentamenti della circolazione, rappresentando un disagio sia per gli automobilisti che per i cittadini che attraversano, vista la presenza del passaggio pedonale. Non solo: si sono anche registrati degli incidenti fra veicoli a causa della mancata precedenza, ma soprattutto scontri tra i veicoli e la colonna all’angolo tra via Volturno e Nicolò Biondo".

In seconda analisi, "il futuro parcheggio a meccano che verrà realizzato presso il piazzale della Meridiana, garantirà un numero consistente di parcheggi, secondo l’esigenza emersa negli incontri avvenuti tra il sindaco Righi e le associazioni di categoria, i commercianti e i residenti. Di conseguenza, queste modifiche alla viabilità agevoleranno il traffico su viale Carducci, rendendo più scorrevole la circolazione degli autoveicoli ed eliminando quindi le notevoli problematiche sino ad oggi riscontrate dai cittadini".

Esprime soddisfazione per la mozione anche l’ingegnere Massimo Barbi, coordinatore di Forza Italia Carpi: "L’incremento del numero dei parcheggi a ridosso del centro storico, che sono fondamentali per garantire una maggiore accessibilità, e il miglioramento della viabilità sono sempre state due tematiche su cui negli anni il nostro partito si è sempre mobilitato attivamente e su cui abbiamo più volte fatto proposte". "Confido davvero - conclude De Rosa - che questa mozione possa trovare ampio accoglimento dal consiglio comunale, dal sindaco e dalla Giunta".

Maria Silvia Cabri