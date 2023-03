Viale Crispi, ancora controlli Un 28enne sorpreso con la droga

Ancora controlli in viale Crispi. Nella serata di martedì i carabinieri e la polizia locale hanno effettuato nuovi sopraluoghi nella zona del Tempio e lungo la strada che porta in stazione, meta di senzatetto e spacciatori. Le forze dell’ordine hanno ispezionato le zone comuni di alcuni condomini e i parcheggi per prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e altri reati di strada.

Nel corso delle attività, con l’ausilio dell’Unità cinofila antidroga della polizia locale, militari e agenti hanno identificato una persona sospetta, trovata in possesso di una dose di marijuana.

L’uomo, 28enne, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura e la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Il servizio rientra nella pianificazione delle attività che coinvolgono tutte le aree della città individuate tra le più sensibili nell’ambito del Tavolo per la sicurezza.