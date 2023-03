Viale Crispi invivibile, carabiniere preso a calci

Terra di nessuno: non solo la notte ma anche durante il giorno. Una zona sempre più pericolosa della città tanto che anche le forze dell’ordine, quando si avvicinano, vengono aggredite. Parliamo ancora una volta di viale Crispi, che porta alla stazione, dove da anni ormai si alzano in coro le grida disperate dei residenti. I cittadini, infatti, si rivolgono quotidianamente alle istituzioni nella speranza che vengano al più presto adottate soluzioni concrete: in primis un presidio fisso, magari dell’esercito. Nella tarda serata di mercoledì, infatti, un militare dell’Arma è stato aggredito da un 35enne nigeriano. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile erano impegnati nei controlli di vigilanza nella zona del Tempio. Una volta arrivati in viale Crispi, hanno notato lo straniero che, alla vista dei militari, si è dato alla fuga tentando anche di nascondersi dietro alcuni ponteggi. Da tempo, infatti, sono in corso lavori di ristrutturazione delle palazzine e quotidianamente proprio i ponteggi diventano alloggi per gli sbandati. Fatto sta che, una volta raggiunto dalla pattuglia il giovane nigeriano, invece di consegnare i documenti di riconoscimento richiesti ha aggredito uno dei carabinieri prendendolo a calci, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Il militare, una volta medicato, è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di cinque giorni. Il 35enne è finito in manette per resistenza e ieri mattina il giudice, nel corso del processo per direttissima ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nei giorni scorsi i residenti hanno fatto sapere che si rivolgeranno al Ministero degli Interni per ricevere risposte concrete. "La situazione è insostenibile: siamo prigionieri nelle nostre case perchè abbiamo paura a mettere il naso fuori casa la sera", hanno spiegato. C’è chi afferma di assistere quotidianamente ad episodi di spaccio: "Quando ho assistito allo scambio – spiega un residente – sono rimasto chiuso in auto temendo ritorsioni. Spesso stazionano e bivaccano all’ingresso delle nostre abitazioni e non riusciamo neppure a passare perchè quando chiediamo loro di spostarsi diventano minacciosi".

I residenti spiegano come spesso si trovino diavanti senzatetto quando raggiungono le cantine: "Hanno preso possesso degli spazi e non sono preoccupati neppure dell’arrivo delle forze dell’ordine. Quando si rendono conto che stanno arrivando le pattuglie – spiegano – si allontanano giusto il tempo dei controlli. Una volta terminati, riprendono posizione soprattutto sotto i portici dove l’attività di spaccio è continua". Quello che invocano gli abitanti di viale Crispi è un presidio costante nella zona, che possa finalmente arginare il degrado e la criminalità in cui è piombato e da tempo tutto il quartiere.

Valentina Reggiani