Viale Crispi passato al setaccio Blitz delle forze dell’ordine Irregolarità nei negozi: sanzioni

di Valentina Reggiani

Secondo alcuni residenti, è un po’ come vivere in un’altra Modena: la brutta copia, quella dove il degrado e la criminalità sono sovrani. I cittadini si sentono dimenticati dalle istituzioni, lamentano un costante senso di insicurezza ma le forze dell’ordine, quell’angolo della città, non se lo sono affatto dimenticato.

Continuano infatti i blitz antidegrado organizzati dalla questura nella zona della stazione dei treni, in particolare in via Crispi. Nei giorni scorsi i residenti hanno lamentato nuove incursioni dei senzatetto, spaccio a tutte le ore del giorno e della notte con un praticamente "illimitata" vendita di dosi sotto i portici, ma anche la presenza preoccupante di grossi ratti.

Nei giorni scorsi, quindi, è scattato un nuovo intervento della task force, disposto dal questore e mirato ai pubblici esercizi del quartiere. L’attività, diretta dal responsabile della squadra amministrativa della questura, ha visto l’impiego di più pattuglie della polizia di Stato, con il supporto del reparto prevenzione crimine. In strada anche gli agenti della polizia locale e il personale dell’ispettorato del lavoro. I funzionari, infatti, hanno effettuato verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro ed il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Complessivamente sono stati passati al setaccio tre negozi tra via Crispi e in corso Vittorio Emanuele II. La titolare di un negozio di vicinato è stata sanzionata per la mancata esposizione del divieto di vendita di alcol ai minori ed insegna non autorizzata per un importo pari a euro 580 euro. Guai anche relativamente a carenze igienico sanitarie per le quali è stata interessata l’Ausl. Un’altra titolare di un negozio è stata invece sanzionata dall’Ispettorato del lavoro per l’impiego di due lavoratori non in regola, ma anche per la mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio previsto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’assenza di autorizzazione all’installazione di telecamere.

La polizia locale ha contestato ulteriori violazioni per insegna pubblicitaria non autorizzata e mancata esposizione del cartello indicante gli orari di apertura. Nei confronti della donna sono scattate sanzioni per undicimila euro.

Contestualmente sono stati controllati i clienti dei vari esercizi commerciali così come i frequentatori dell’area.

Ma i controlli, in questa zona ormai tristemente al centro delle cronache, non sono certo finiti: il piano straordinario, deliberato in prefettura in sede di coordinamento interforze e definito nel tavolo tecnico del questore, proseguirà nei prossimi giorni.