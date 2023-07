Viale Crispi, rabbia dei residenti "Siamo ostaggio dei malviventi"

Esasperazione e rabbia da parte dei residenti di viale Crispi: solitamente si parla di atti vandalici, furti, spaccio al minuto, bivacchi sotto i portici e risse ma, nella notte tra sabato e domenica, ai consueti disordini si sono aggiunti gravi insulti e minacce nei confronti degli abitanti della zona. "Complici alcool e sostanze stupefacenti – denuncia una residente – hanno litigato ininterrottamente fino alle 2 di notte e poi, di nuovo alle 5 di mattina. Infine, disturbati da qualcuno che, infastidito dagli schiamazzi aveva chiamato le forze dell’ordine, hanno cominciato a insultare e minacciare i cittadini. Rispetto alle ingiurie, preferisco soprassedere, mentre riguardo alle intimidazioni, hanno detto che ci conoscono e che nei prossimi giorni sarebbero tornati a bruciare tutto, minacciando di mettere in atto una rivolta come quella accaduta in Francia".

L’ennesimo episodio spiacevole che va ad aggiungersi a quello che sembra un braccio di ferro tra i cittadini e i malviventi che abitano la zona. Solo qualche mese fa, in seguito a una spaccata all’interno di un negozio, una residente lamentava: "Siamo ostaggio di spacciatori, tossici, alcolizzati e prostitute: sono loro i padroni della zona, mentre noi siamo costretti a stare chiusi in casa". Un problema di sicurezza verso cui, nonostante il grande impegno, anche le forze dell’ordine sembrano impotenti: "I blitz delle forze dell’ordine ci sono – spiegano i cittadini – ma, appena terminano, tutto torna come prima. Non ci sentiamo tutelati". Una situazione tragica, amplificata da condizioni igieniche precarie, già denunciate nel mese di maggio, quando gli abitanti si definivano "invasi da topi e immondizia". "Il problema igienico è grave – prosegue la residente – perché coloro che dormono per strada utilizzano la zona per urinare e defecare: ogni mattina chi abita qui, ne paga le conseguenze". La situazione di degrado che imperversa nella zona della Stazione di Modena non è una novità, ma rischia di diventare un pessimo biglietto da visita per tutti quei turisti che, per visitare il centro, sono costretti a percorrere strade in cui, soprattutto di sera, si vive un grave problema di sicurezza.

Jacopo Gozzi