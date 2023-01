Viale Crispi, situazione pesantissima "Di notte risse e urla: non si dorme"

"Ormai la sera non usciamo neanche più, a meno che non ci sia un’emergenza. Le urla che sentiamo dalle nostre finestre ci terrorizzano". Sono un fascio di nervi i residenti della zona di via Crispi. Nonostante gli appelli degli ultimi giorni e l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, la situazione resta, a loro dire, insostenibile.

"Appena polizia e carabinieri se ne vanno – raccontano i residenti – la strada torna ad essere ’dominata’ dagli spacciatori. E dai loro clienti, ovviamente. Solo qualche sera fa, intorno alle 21.30, alcune donne sono state importunate davanti al portone di casa da un ragazzo in evidente stato di alterazione".

C’è di più. "Di notte – spiegano i cittadini amareggiati – le urla di persone che litigano in strada sono estremamente frequenti. Praticamente non si dorme più. Vediamo sagome che si picchiano, scene totalmente inaccettabili in una città civile".

I residenti fanno un appello all’amministrazione: "E’ facile – spiegano – far rivivere e rendere sicuri i centri storici, ma è di aree come questa, particolarmente complesse, che bisognerebbe occuparsi adesso. Abbiamo bisogno di tornare ad essere un quartiere vivibile, non possiamo continuare in questo modo".

Non è la prima volta che i residenti si sfogano. Solo qualche giorno fa, infatti, ci avevano contattato per urlare il loro malcontento: "Siamo prigionieri a casa nostra. E’ una sensazione terribile, alcuni di noi hanno dovuto cambiare la loro routine perché non se la sentono più di tornare a casa quando fa buio. Non è una cosa normale".

"Qui – dicono – avremmo bisogno di presidi fissi delle forze dell’ordine, di pattuglie sempre in giro. Sappiamo che polizia e carabinieri fanno un grande lavoro e infatti crediamo che il nodo sia il numero di agenti a disposizione. Servono più risorse".

La droga resta il punto cruciale: "Oltre alla preoccupazione per lo stato in cui versa il quartiere, ci fa male vedere tutte queste persone assumere stupefacenti, è una vera piaga sociale. Bisogna trovare il modo di sradicare il fenomeno, che sembra davvero fuori controllo. Forse con presidi fissi queste persone avrebbero meno spazi a loro disposizione per drogarsi. Sappiamo che non basta, ma può essere una strada per iniziare a risolvere il problema".

Questa settimana polizia, vigili e guardia di finanza hanno setacciato la zona, controllando più di 70 persone. E’ stata verificata la regolarità delle conduzioni, locazioni e sublocazioni in atto e il Comune ha accertato l’abitabilità dei luoghi.