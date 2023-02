Viale Crispi, spaccio e vandalismi Controlli a tappeto in zona stazione

di Valentina Reggiani "Prima spacciavano in strada e si prostituivano tranquillamente alla luce del giorno. Ora hanno trasferito le attività illecite direttamente nei portoni dei palazzi o davanti ai portoni, impedendo così l’ingresso agli inquilini. Non solo: continuano gli atti vandalici ai danni dei negozi. Cos’altro dobbiamo aspettarci? Di trovarci questi soggetti direttamente nelle nostre case o di vederci aggrediti per strada?". È questo il grido d’allarme dei residenti di viale Crispi e zone limitrofe che nei giorni scorsi, ‘schiacciati’ da una situazione di degrado ormai insostenibile, hanno inviato una segnalazione scritta alle forze dell’ordine e all’Amministrazione. "La situazione è sempre più insostenibile: spacciatori, tossici e quant’altro bivaccano davanti alle nostre case indisturbati giorno e notte. Non è più possibile uscire di casa senza essere importunate", riferisce nella segnalazione una residente. Proprio per dare una risposta forte e concreta ai cittadini della zona martedì sera i carabinieri della compagnia di Modena sono scesi nuovamente in strada per effettuare un altro servizio di controllo straordinario in viale Crispi e nella zona della stazione ferroviaria, per prevenire e contrastare reati di strada e altri illeciti connessi con le sostanze stupefacenti. Il servizio rientra nelle attività di controllo predisposte in coordinamento con la Prefettura,...