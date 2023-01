Viale Crispi tra bivacchi e spaccio "Quando usciamo rischiamo la vita"

di Valentina Reggiani

Sono affranti, rassegnati, esasperati i residenti di via Crispi, ‘schiacciati’ da una situazione di degrado che pare incontenibile e sempre più grave. Dopo la denuncia di un residente – che ha fatto presente come spesso la sua palazzina al civico 29 offra riparo a tossicodipendenti e senzatetto e come il cantiere del 110% spesso, la notte, si trasformi in dormitorio – altri cittadini alzano la voce. "Nonostante le ripetute segnalazioni (tramite lettere e telefonate) a tutte le autorità competenti per porre rimedio ad una situazione di crescente degrado in cui versa viale Crispi nessun intervento risolutivo è stato adottato", denunciano.

"Non possiamo più uscire di casa senza imbatterci, in spacciatori, tossicodipendenti, prostitute e alcolizzati che, ad ogni ora del giorno e della notte, bivaccano sotto il portico e stazionano sui gradini dei portoni spacciando e consumando sostanze stupefacenti di ogni tipo e genere avvalendosi anche di fornelli e taniche di benzina. Stante la situazione, ci troviamo prigionieri nelle nostre abitazioni, essendo impensabile poter uscire di casa senza porre in pericolo le nostre vite". Di giorno, proseguono, "la situazione è terribile, di notte è terrificante (la zona diventa ’terra di nessuno’). In particolare una donna raccontano come una settimana fa, intorno alle 22 circa, lei è alcuni familiari si siano visti costretti ad uscire di casa per un’emergenza e abbiano avuto paura (molta paura) imbattendosi in spacciatori e tossicodipendenti che facevano uso di crack. "La situazione si è talmente aggravata che siamo in pericolo anche nelle nostre case, perché più volte i suddetti individui si sono intrufolati all’interno dei palazzi per trovare rifugio, ripararsi dal freddo e drogarsi nelle guardiole e nelle cantine". Ad aggravare ulteriormente la situazione "abbiamo il distributore di ’canapa’ aperto H24 (’Self Canapa Room H 24’), si tratta dello lo stesso locale per la chiusura del quale abbiamo lottato duramente, perché ricettacolo di quel che di peggio si può pensare".

Anzi c’è stato un ’upgrading’: "Il locale che è stato chiuso distribuiva acqua, bibite e merendine, questo immagino distribuisca il prodotto citato nel nome inglese". Non c’è nulla di sbagliato, è la conclusione, "nel voler vivere in un luogo sicuro e decoroso. Quindi invitiamo le autorità ad intervenire con delle misure adeguate: lo stato di degrado e di mancanza di sicurezza in cui versa viale Crispi sta diventando privazione della libertà dei singoli individui.Non siamo più disposti ad accettare la solita risposta delle istituzioni ’… è la stazione, e in tutte le stazioni si verificano certi fenomeni …’ . Chi commette i reati che deve essere assicurato alla giustizia. Non osiamo pensare in cosa si trasformerà la zona quando verrà trasferita allo scalo merci la stazione delle corriere".