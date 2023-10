Viale Gramsci, multato un disabile: "L’auto davanti a un cantiere fermo"

Il garage bloccato dalle impalcature per il cantiere del 110 per cento, per l’applicazione in atto del cappotto alla facciata esterna: un’impresa quotidiana parcheggiare e oltretutto una multa per divieto di sosta davanti al cancello di casa.

Ce n’è abbastanza per fare arrabbiare il signor Mario Chiarelli, invalido all’80 per cento, che abita insieme alla moglie, anche lei invalida al 100 per cento, in un palazzo di viale Gramsci.

I garage sono purtroppo da tempo inaccessibili a causa del cantiere, così gli sfortunati residenti del condominio si arrangiano come possono per cercare di parcheggiare le loro automobili.

II 29 agosto scorso il signor Chiarelli e la moglie, non trovando un posto libero per disabili nei paraggi di casa, (non ne hanno uno dedicato) avevano lasciato l’ automobile munita di apposito badge davanti ad un cancello del palazzo dove sì, c’é il cartello ‘passo carrabile’ ma il cortile è occupato da materiale edile: nessuno entra o esce da tempo poiché il cantiere è fermo e i residenti a turno lasciano lì l’auto in mancanza di altri spazi. L’altro giorno la sorpresa; una multa per divieto di sosta risalente a quel 29 agosto. Il signor Chiarelli ha deciso di pagare la contravvenzione, ma non si spiega come abbiano potuto emetterla vedendo la situazione del palazzo, per di più ad un’auto munita di badge per disabili di proprietà di residenti del palazzo, ai quali al limite potevano facilmente risalire attraverso la targa.

"Non è un problema pagare la multa e lo faccio subito, non è altissima, sono 46, 40 euro se la pago entro cinque giorni - dice il signor Mario – quello che non mi spiego però è il criterio. Non vedono la situazione del nostro palazzo? E poi, vedendo il cartellino per disabili potevano almeno contattarci. Qui ormai è impossibile parcheggiare; non posiamo entrare nei nostri garage, quindi facciamo quello che possiamo. Mi sono recato al comando di via Galilei – prosegue Mario – ma mi hanno detto che è inutile che faccia ricorso". Un disagio condiviso da altri condomini: "Questo posto davanti al cancello lo utilizziamo tutti a turno perché non c’è alternativa – dice un altro signore – il cantiere è fermo perché ci hanno detto che non vengono pagati gli operai, e a rimetterci siamo tutti noi".

Emanuela Zanasi