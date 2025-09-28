"Viale Gramsci, torna il degrado"

Con la scadenza dell’ordinanza comunale che imponeva la chiusura dei negozi etnici alle 20, puntualmente davanti al negozio sotto casa mia, in viale Gramsci 330, sono rispuntati bivacchi di avventori che comprano birra e alcolici e che allegramente consumano con schiamazzi e rumore proprio sotto le finestre dei palazzi. Per non parlare dello spaccio. Cosa dobbiamo fare in questa zona per avere un po’ di tranquillità"? E’ questo lo sfogo di un residente di viale Gramsci che amareggiato sottolinea quanto si avverta la differenza nel ‘pre e nel post’ ordinanza. Il riferimento è all’ordinanza che prevedeva la chiusura degli esercizi di vicinato con superficie fino a 250 metri quadri tutti i giorni dalle 20 alle 6 del giorno successivo. La stessa, avviata a giugno, era stata prorogata fino al 14 settembre".

"Nel frattempo all’angolo con via Donati un simpatico giovane spacciatore proprio davanti la ditta di traslochi serve tranquillamente alcuni clienti diligentemente in fila in attesa del proprio turno – sottolinea il cittadino -, con scambio di merce e denaro alla luce del sole, anzi dei lampioni". Lo stesso spiega come tutto sia avvenuto alle 21 di un ‘normale’ venerdì sera in viale Gramsci. "Sullo sfondo passa una macchina della municipale con le sue lucette blu che fa il giro in fondo al viale e prosegue il suo giro. Venite la sera – invita con amara ironia - a vedere e se ne avete voglia spingetevi anche ai margini del 22 aprile. Siamo esasperati".