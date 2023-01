"Viale Martiri dialoghi con le varie comunità"

"Ci auguriamo che il nuovo presidente della Provincia sia più accorto e dialogante di quanti hanno promosso e pilotato la sua candidatura e rappresenti al meglio gli interessi della comunità provinciale che non è di questa o quella forza politica, ma appartiene alle cittadine e ai cittadini nel suo complesso". È la riflessione del Partito socialista a proposito della nuove elezione. Rispetto poi al ruolo delle Province e al mancato completamento della riforma di questo ente, "ricordiamo che essa nasce da una campagna di antipolitica che è durata decenni: risuonano ancora nelle orecchie di tutti le roboanti dichiarazioni di tanti esponenti di forze politiche, di destra e di sinistra, che, in nome dell’abbattimento dei cosiddetti ’costi della politica’ ha portato alla situazione attuale".

Il risultato è un ente "che ha mantenuto tante necessarie competenze – come l’ambiente, la gestione dei rifiuti, l’istruzione e la viabilità – ma ha perso indubbiamente il suo peso essendo un ente di secondo grado e non più un ente con un presidente e un Consiglio provinciale direttamente eletto dai cittadini. Non ci pare che la consultazione per la scelta dei candidati sia stata ampia, aperta e articolata come invece sarebbe auspicabile".