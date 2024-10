Viale Reiter, bar svaligiato. Vetrina sfasciata con un tubo: "Razziati 300 euro di fondocassa"

Sicuramente non si trattava di persone inesperte: hanno creato un piccolo varco nel vetro, dopo averlo distrutto con un grosso tubo per poi allargare le maglie della serranda. Dopo di che qualcuno di molto agile e sicuramente non troppo alto, è entrato nel bar passando da quel buco ricavato nel vetro e, in pochi secondi, ha ripulito la cassa. La stessa banda, probabilmente, ci ha riprovato poco dopo nel vicino African Market ma, in questo caso, non è riuscita ad entrare.

Ladri nuovamente in azione, giovedì sera in viale Reiter.

A fare i conti con la vetrina sfasciata, la serranda distrutta e un ammanco di trecento euro sono stati i titolari del Bar Cafè Italia. "Abbiamo trovato poco dopo il tubo con cui hanno aperto le maglie della serranda e il vetro, infilandosi all’interno per poi portarsi via il fondocassa – spiega uno dei due titolari, Stefano Benatti (nella foto) – sicuramente è accaduto dopo le 19 ma prima delle 22.30, poiché la signora che vive nel palazzo mi ha chiamato intorno a quell’ora. Siamo sprovvisti di allarme e telecamere ma ci sono quelle in strada, che guardano l’ingresso di via Poletti. Speriamo che dalle immagini si possa risalire ai responsabili. Siamo qua da 26 anni e tre episodi del genere li abbiamo subiti. Sinceramente, però, non capitava da almeno sette anni di subire colpi: sicuramente noi chiudiamo presto e non so come sia la sera qua, ma non credo sia un problema della zona: i furti li stanno mettendo a segno ovunque".

Sul posto ieri sono intervenuti subito gli agenti della polizia di Stato, che hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona al fine di individuare gli autori. Probabilmente gli stessi, prima o dopo aver svaligiato il bar hanno cercato di entrare anche nel vicino Market Africano, come spiega la titolare Esther Priscilla Ighavonghe: "Ho chiuso giovedì intorno alle 19 e stamattina (ieri, ndr) ho trovato la serranda aperta ma, fortunatamente, non sono riusciti a sfondare la porta", spiega. "Ho chiamato le forze dell’ordine e fortunatamente non sono entrati ma questa è la quinta volta e nell’ultimo anno ho subito due furti. L’ultima volta hanno portato via oltre cento euro – sottolinea la titolare del market –. Ora le indagini sono in corso da parte degli agenti della volante".