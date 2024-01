"Viale Reiter, Inps sotto sfratto. Il Comune sta collaborando per cercare una nuova sede?"

"É stata già individuata una sede alternativa? Il Comune intende collaborare per trovarla?". Sono alcune delle domande che il capogruppo della Lega Giovanni Bertoldi ha posto alla giunta sulle indiscrezioni secondo le quali "la sede storica dell’Inps di viale Reiter i cui nuovi proprietari avrebbero attivato una proceduta di sfratto e i locali dovrebbero essere liberati entro la fine del 2024".

Si tratta, ricorda Bertoldi, "di edifici ormai datati che necessiterebbero di una riqualificazione strutturale ed energetica,

anche perché sembra che gli impianti di riscaldamento, ormai vetusti, siano spesso non funzionanti o sregolati, comportando l’utilizzo suppletivo di stufette elettriche negli uffici con dispendio di risorse economiche per la comunità oltre che aumento delle emissioni di CO2".

Se non si arrivasse a un accordo con la proprietà per un nuovo contratto di locazione per i locali attuali o per l’ acquisto della struttura, "non è facilissimo identificare locali adatti a questo scopo e in ogni caso i tempi di trasferimento sarebbero sicuramente lunghi (spostamento degli archivi, predisposizione delle postazioni di lavoro degli addetti, configurazione delle rete informatica)".

L’Inps "svolge una importante funzione pubblica direttamente o indirettamente a favore di tutta la cittadinanza della Provincia di Modena".

Per cui l’esponente leghista chiede a sindaco e giunta " se quanto premesso corrisponda al vero, se sia già stata individuata una sede alternativa o se siano in atto trattative per un riacquisto della attuale sede, se il Comune intende collaborare con l’Istituto nell’identificare una sede adatta all’interno del territorio comunale: in pratica si tratterebbe di fare da facilitatore alla risoluzione di un problema che potrebbe riguardare un considerevole numero di cittadini modenesi, se sia possibile chiedere alla Direzione dell’Istituto modenese i consumi di metano e di energia elettrica del 2023, in modo da rendere chiari e pubblici dati su eventuali sprechi che potrebbero avere una ricaduta a carico dell’istituto e quindi sui nostri pensionati".

Parliamo di un complesso di circa 8mila metri quadri, mentre le pertinenze si aggirano intorno ai 5mila metri, tra i numeri civici 65 e 75 di viale Reiter e dal numero 10 al 16 di via Misley: si tratta di due palazzine e un cortile interno. Conta 233 dipendenti a regime, in generale l’intenzione è individuare uno spazio più funzionale rispetto all’attuale sede, considerando anche le innovazioni telematiche che sono fiorite nel tempo.