Viale Sigonio, perché spostare il cassonetto del vetro?

Quale utente del servizio Hera che risiede in viale Sigonio, segnalo il recente spostamento di uno dei contenitori del vetro presenti nel tratto ovest di Carlo Sigonio, in area già ’sovraffollata’ (indifferenziata, potatura, due biologico) che inoltre interferisce parzialmente con il pedonale. Così il cittadino non è agevolato da una distribuzione dei contenitori razionale. Se poi qualcuno lamentasse la presenza della campana del vetro a causa del rumore, converrebbe comunque privilegiare la distribuzione più comoda per gli utenti.

Lettera firmata