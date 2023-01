Vialli e Modena legati nel segno di Borea

C’è un filo rosso, anzi blucerchiato, che lega Gianluca Vialli, grande campione del calcio scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia, e Modena. Si chiama Paolo Borea, ed è stato un grande dirigente sportivo, modenese d’adozione, affezionatissimo ai canarini di cui era stato anche ds dal ’72, ottenendo importanti risultati.

Borea, nato giornalista e poi passato nelle ’stanze dei bottoni’ dei club, ha lavorato per la società gialloblù, poi Parma, Bologna e Sampdoria. Ed è qui, sulla sponda blucerchiata di Genova, che il suo destino è quello di Vialli si incrociano. Il dirigente – scomparso nel 2014 a 77 anni – fu infatti uno degli artefici del miracolo della squadra di Mantovani, che aveva grandissimi talenti come Vialli, appunto, e Mancini, i due gemelli del gol. Un gruppo che riuscì a conquistare uno scudetto, una Coppa delle Coppe, quattro Coppe Italia e che perse una finale di Coppa dei Campioni all’ultimo respiro contro il Barcellona a Wembley. Borea fu abilissimo, grazie al suo intuito, a scoprire e valorizzare i tanti giovani che fecero la fortuna del club in quegli anni: abbiamo già citato Vialli e ’Mancio’, ma c’erano anche Pagliuca, Wierchowod, Lombardi. Scoprì anche, con occhio ’felino’, Enrico Chiesa, pagato 5 milioni di lire a Pontedecimo e rivenduto a 16 miliardi più Veron. In poche parole: un fuoriclasse.

E fuoriclasse era anche Vialli, che col dirigente aveva continuato ad avere un bellissimo rapporto. Tanto che, nel 2014, non volle mancare ai suoi funerali nella chiesa di San Pio X. Addolorato, preferì non parlare dopo la cerimonia, ma valgono le parole pronunciate, in quell’occasione, da Mancini: "Mi ha dato tantissimo, è una persona che ha livello umano è stata straordinaria".

Anche il Modena calcio ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte del grande campione. "E’ purtroppo terminata l’ultima corsa di Gianluca Vialli: a 58 anni è mancato all’affetto dei suoi cari e a tutto il mondo del calcio uno dei più grandi attaccanti della storia moderna. Una carriera in campo da campione (673 partite e 259 gol, di cui 16 con la maglia azzurra; ha vinto 15 trofei da calciatore e 2 da allenatore) e un esempio per tutti dal 25 novembre 2018, quando rivelò pubblicamente il suo ultimo avversario da affrontare, un tumore al pancreas. Una partita, quest’ultima – continua il club gialloblù – affrontata per 5 anni a testa alta, da esempio per tutti e vincendo nel frattempo, da dirigente Figc, il titolo di campione d’Europa con la nazionale di Roberto Mancini, già suo ‘gemello del gol’ e soprattutto amico. Proprio a Londra, città che aveva scelto come residenza di famiglia e dove era ricoverato da metà dicembre, la sua corsa è terminata, restando comunque per sempre nei ricordi di una generazione e degli appassionati di sport. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. ricordano Gianluca Vialli e sono vicini alla famiglia".