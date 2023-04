Vicario espone le ’Mappe arboree’

La sua è una fotografia che al primo sguardo sembra documentaristica ma che si rivela evocativa di sentimenti, ricordi e riflessioni. Il modenese Alessandro Vicario espone a Milano ‘Mappe arboree’, una serie fotografica iniziata nel 2015 e da allora in continua evoluzione e trasformazione. Fino al al 30 maggio sarà possibile visitarla nel nuovo spazio espositivo dedicato alla fotografia contemporanea ‘Lab 1930’ (via Mantova 21). La mostra – curata da Elena Carotti e che presenta undici opere fotografiche, di cui quattro inedite, scattate dal 2015 al 2021 con differenti modalità di ripresa (analogica e digitale) – è una riflessione privata sugli alberi e, in particolare, sulla parte più esterna di essi che ha un ruolo fondamentale nell’ecosistema del nostro pianeta e che incide anche sulle vite di tutti noi: le cortecce che, oltre a proteggere i tronchi in cui scorrono i tessuti conduttori percorsi dalla linfa, vengono usate dall’uomo sin dal medioevo per le loro proprietà terapeutiche. Quello per gli alberi è un amore che accompagna l’artista modenese sin da quando era bambino facendoglieli percepire come organismi vivi e dinamici: "Mi piace osservarli, contemplarli. Mi affascinano le forme e i colori visibili sulle cortecce".

m.s.c.