Vicepresidenza Ucman, Poletti in pole

Il sindaco di Finale Claudio Poletti, anche se ufficialmente l’interessato non avrebbe ancora dato la propria disponibilità, pare ormai avviato ad assumere la carica di vice presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman). Un’Unione – in questo momento – piuttosto appannata che non attraversa certo uno dei suoi periodi più felici. "Navighiamo a vista" sussurra un amministratore. L’ente, infatti, è ancora alle prese con la fuoriuscita del suo comune più importante Mirandola, una decisione – sebbene annunciata da tempo – contro la quale la maggioranza di Ucman non si è mai rassegnata. Ora che, con la firma del protocollo di intesa a inizio dicembre 2022, Mirandola e Ucman hanno preso percorsi diversi, l’Unione si trova a doversi reinventare e questa consapevolezza ha fatto affiorare divisioni e contrasti in seno alla maggioranza emersi in tutta evidenza con le dimissioni dalla giunta del sindaco di San Prospero Sauro Borghi e dalla carica di vice presidente della sindaca di Camposanto Monja Zaniboni, che è comunque rimasta in giunta, al fine di accelerare un chiarimento anche in chiave politica. "Stiamo lavorando – ci conferma il presidente Ucman Alberto Calciolari – anche alla individuazione del vicepresidente e conto che a breve possiamo chiudere il cerchio". La nomina del vice presidente da Statuto (art. 22) spetta al presidente. Sul nome di Poletti sembra essersi formata un’ampia convergenza anche se la sua permanenza in carica potrebbe – come orizzonte temporale – essere piuttosto limitata nel tempo, in quanto incombe anche la necessità per l’Unione di mettere mano allo Statuto, uno strumento di giugno 2009 che oggi non risulta più attuale, poiché non rispecchia la composizione allora prevista all’articolo 13 di 30 componenti, 12 dei quali da assegnarsi alle minoranze. L’abbandono di Mirandola ne ha fatto scendere il numero a 23 per cui ci sarà necessità di rivederne la composizione e la distribuzione dei posti, ma soprattutto sarà ineludibile ripensarne compiti e funzionamento e definire la natura. "La revisione dello Statuto è in agenda, ed è questo uno dei punti della ’nuova unione 2.0’, anche se – precisa Calciolari – in questo momento stiamo dando la precedenza a chiudere la riorganizzazione e a chiudere il bilancio di previsione 2023, che sono prioritari".

Alberto Greco