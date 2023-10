Vicini ai pazienti oncologici. Associazioni, ecco il corso per diventare ’caregiver’

L’Oncologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, diretta dal professor Massimo Dominici, docente Unimore, organizza col supporto della direzione Professioni sanitarie, diretta dalla dottoressa Anna Rita Garzia, il primo corso destinato ai volontari delle associazioni che operano in ambito oncologico per insegnare loro a prendersi cura dei pazienti, sia quelli ricoverati, sia quelli che vengono curati al domicilio. Il corso comincerà il 16 ottobre e coinvolgerà le associazioni Angela Serra, Ant, Aseop, Fondazione Hospice, Il Cesto di Ciliegie, Io sto con voi, Lilt ed è organizzato dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena con la collaborazione dell’Università, dell’Ausl, dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Modena e degli Ordini delle professioni sanitarie. "Prima di tutto vogliamo ringraziare le associazioni che aiutano i pazienti oncologici – ha spiegato il direttore generale Claudio Vagnini – e che si sono rese disponibili di aiutarci ancora di più cercando tra i propri iscritti volontari che vogliano trasformarsi in caregiver per i pazienti ricoverati in Oncologia. Il caregiver è una figura fondamentale per il percorso terapeutico. Ha l’opportunità di trascorrere del tempo di qualità con il paziente, impegnarsi in attività che gli piacciono e fornire compagnia per ridurre la sensazione di isolamento. In molti casi fungono da collegamento tra il paziente, il suo team sanitario e altri familiari o amici per garantire che tutti siano informati e sulla stessa lunghezza d’onda riguardo alle condizioni del paziente e al piano di cura. Non ultimo, i caregiver gestiscono aspetti pratici come la pianificazione degli appuntamenti, l’organizzazione del trasporto da e verso le strutture mediche e, qualora necessario, la gestione delle pratiche burocratiche e delle questioni relative all’assicurazione". "La diagnosi di tumore spiazza i pazienti e le famiglie che li accompagnano, indipendentemente dall’età – spiega il professor Massimo Dominici – I familiari più stretti eo le amicizie più solide diventano quindi ’caregiver’ ovvero ’donatori di attenzioni’. Non si tratta di diventare caregiver per scelta, ma ci si trova a farlo. Purtroppo, negli ultimi anni, per varie ragioni sociali e non solo, si è assistito ad una progressiva riduzione nel numero dei costituenti i nuclei famigliari o della possibilità che questi stessi possano divenire caregiver. Questo rischia di fare venire meno ’i donatori di attenzioni’ così importanti per un paziente con una diagnosi di tumore. Da qui nasce l’importanza di coinvolgere le Associazioni di volontariato che si sono rese disponibili ad aiutarci in un ruolo delicatissimo che è parte integrante del percorso di terapia". "In oncologia – aggiunge la dottoressa Anna Rita Garzia – il caregiver famigliare svolge un ruolo cruciale nel supportare e assistere le persone malate. Tra le altre cose i caregiver possono avere un ruolo chiave nell’organizzazione e nella somministrazione dei farmaci prescritti dagli operatori sanitari, aiutando il paziente a gestire sintomi come dolore, nausea, affaticamento e altri effetti collaterali del trattamento".