Vicini ai più fragili Senzatetto, dal Comune 50mila euro all’anno per il ’Papa Francesco’

di Jacopo Gozzi

Di fronte all’aumento di disuguaglianze e fragilità, combattere la povertà e l’esclusione sociale è una priorità per il benessere della comunità. Lo sanno bene il Comune di Modena, la Caritas diocesana e le parrocchie cittadine, che ieri mattina hanno siglato una convenzione per rafforzare le azioni di inclusione sociale e contrastare i fenomeni di emarginazione. La convenzione, firmata dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli e dall’arcivescovo di Modena-Nonantola, Erio Castellucci, ha validità triennale e si pone l’obiettivo di migliorare l’integrazione tra i servizi socio-assistenziali offerti da entrambi gli enti, al fine di potenziare le risposte alle richieste d’aiuto che sono, tristemente, sempre più frequenti. "La povertà sta crescendo in modo trasversale – l’allarme lanciato da Eros Benassi, direttore di Caritas diocesana – oggi non si parla soltanto di povertà materiale, ma anche educativa e sociale: nei nostri centri d’ascolto, ogni settimana ci troviamo di fronte a centinaia di richieste da parte di cittadini italiani e stranieri, anche lavoratori". "La società sta cambiando – gli fa eco l’assessora alle Politiche sociali, Roberta Pinelli – le richieste di assistenza si moltiplicano e, soprattutto nei contesti svantaggiati, preoccupa lo smarrimento di molti giovani. Nonostante ciò, Modena ha la fortuna di avere una comunità che sta imparando a gestire le emergenze lavorando in rete". Fulcro della convenzione siglata ieri è il sostegno al Centro Papa Francesco, sito in via dei Servi 18 e gestito in co-progettazione da Comune e Caritas: per il Centro, nato per ospitare persone senza fissa dimora, si prevede un contributo annuale di 50mila euro da parte del Comune, che lo considera "un patrimonio non solo della diocesi, ma di tutta la comunità". "Il Centro Papa Francesco – spiega Benassi – si rivolge a coloro che hanno perso recentemente la casa e offre un’ospitalità temporanea che va da sei a un massimo di dodici mesi. Le parole chiave sono integrazione, socializzazione e autonomia. Se ci limitassimo a fornire vitto e alloggio, rientreremmo nell’assistenzialismo: vogliamo, invece, aiutare i nostri ospiti a trovare un lavoro e reinserirsi dignitosamente nella società".

"Oggi – dichiara Muzzarelli – è stato compiuto un passo importante per la coesione sociale. In questo, l’alleanza con la Chiesa è fondamentale: c’è bisogno di costruire una comunità aperta e inclusiva e occorre ridurre povertà e marginalità sociale per garantire benessere alla cittadinanza". "Attualmente il tema dell’accoglienza è complicato – aggiunge il sindaco – e l’intero impianto nazionale dovrebbe essere ripensato in chiave più inclusiva. Da parte nostra, la firma di questa convenzione è un piccolo segnale, ma definisce la volontà di lavorare per offrire una speranza a tante persone". Decisivo, all’interno del progetto, anche il ruolo delle parrocchie che, essendo radicate nel tessuto sociale, sono in grado di offrire ascolto e orientamento ai servizi, oltre ad accoglienza, sostegno alimentare, aiuto economico e contrasto alla dispersione scolastica. "Grazie al prezioso lavoro di molti volontari – conclude il vicario generale Giuliano Gazzetti – le parrocchie sono indispensabili per assorbire l’impatto della povertà e spesso sono il primo punto di contatto con le persone bisognose; inoltre, offrono alla Chiesa la possibilità di comprendere meglio i nuovi fenomeni di disagio sociale, suggerendo in che modo destinare gli aiuti".